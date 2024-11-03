Агроном рассказала о подготовке огорода к будущему сезону

«Второй совет — не бойтесь ошибаться. Методом проб и ошибок человек начинает постигать агрономические азы. Есть такое изречение: “Дума о земле”. Дачник, приобретая кусочек земли в 4 сотки, постоянно о ней думает. Сначала он подбирает семена, начинает советоваться с соседями, ищет информацию в интернете. Потом он покупает почву, начинает выращивать рассаду — у него может ничего не получиться. Снова меняет почву, место посадки, семена и так далее», — рассказала специалист.