Агроном рассказала о подготовке огорода к будущему сезону

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина дала несколько советов садоводам в Новосибирске, как подготовить свой огород к будущему сезону.
Агроном объяснила, что начинающие садоводы — это большие везунчики. Специалист утверждает, что невозможно предугадать заранее, взойдет ли растение. Также нельзя сказать, даст ли этот саженец плоды, однако всех новичков объединяет любопытство, а также отсутствие страха перед неудачами и влюбленность в свое дело.
«Первый совет — полюбите растения, землю и свой труд на ней. Известная пословица гласит: “Без труда не вынешь рыбку из пруда”. Точно так же без труда не вырастишь репку, морковку и свеклу», — объяснила Людмила Шубина журналисту АиФ-Новосибирск.
Собеседница добавила, что недостаточно лишь бросить семечко в землю. За ним еще нужен уход, например, прополоть от сорняков, своевременно полить и вовремя убрать урожай. Также необходимо почувствовать, что земля — это кормилица.
«Второй совет — не бойтесь ошибаться. Методом проб и ошибок человек начинает постигать агрономические азы. Есть такое изречение: “Дума о земле”. Дачник, приобретая кусочек земли в 4 сотки, постоянно о ней думает. Сначала он подбирает семена, начинает советоваться с соседями, ищет информацию в интернете. Потом он покупает почву, начинает выращивать рассаду — у него может ничего не получиться. Снова меняет почву, место посадки, семена и так далее», — рассказала специалист.
При этом агроном считает, что когда выращенное растение дает плод, когда дачник срывает первый плод, «его душа наполняется восторгом». Именно эти моменты, считает Людмила Шубина, подсаживают садоводов на «земельный вопрос».