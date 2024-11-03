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Вильфанд заявил, что с 5 ноября 85% территории России будет покрыто снегом

По словам научного руководителя Гидрометцентра, это временный снежный покров.

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Источник: Freepik

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Территория, покрытая снегом, в России увеличится с 5 ноября до 85%, однако потом покров вновь сократится. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни территория, покрытая снегом, существенно увеличится. С 5 числа (ноября — прим. ТАСС) вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа — все будет в снегу, [что составит] 85% как минимум», — сказал он.

Метеоролог уточнил, что это временный снежный покров. Он также отметил, что процентное соотношение будет варьироваться, такая ситуация является обычной для периода предзимья.