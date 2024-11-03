Вильфанд заявил, что с 5 ноября 85% территории России будет покрыто снегом

«В ближайшие дни территория, покрытая снегом, существенно увеличится. С 5 числа (ноября — прим. ТАСС) вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа — все будет в снегу, [что составит] 85% как минимум», — сказал он.