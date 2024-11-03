Вильфанд прогнозирует опасную погоду более чем в 10 регионах РФ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер 25−30 м/с и осадки прогнозируются в период с 3 по 5 ноября в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В Поволжье ожидаются снег, метель и ветер до 27 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Очень сложная погода 3, 4 и 5 ноября в северокавказских республиках, особенно в Кабардино-Балкарии — там прогнозируется сильный ветер до 30 м/с. В Южном федеральном округе ожидается усиление ветра в воскресенье до 25 м/с, в Ростовской области — до 27 м/с. Все это связано с тем, что европейская территория оказалась в тылу циклона», — сказал он.
Вильфанд отметил, что в Краснодарском крае в воскресенье и праздничный день пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра могут достигать 25 м/с, в Волгоградской области усиление ветра составит 28 м/с и также пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. В Астраханской области прогнозируется аналогичная ситуация, ожидается дождь, мокрый снег, а 5 ноября пойдет сильный снег.
По словам метеоролога, опасная погода будет и на Урале, и в Поволжье. В Курганской, Свердловской областях пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, в результате чего будут образовываться гололедно-изморозевые явления. «В Челябинской области ожидаются очень сильные осадки во всех трех видах — снег, мокрый снег и дождь — и гололед, усиление ветра может составить 26 м/с, очень опасная погода. В Пермском крае очень сильный и мокрый снег, поэтому там и проблемы с транспортом возникнут, кроме того, будет происходить налипание мокрого снега на провода», — уточнил Вильфанд.
В Ульяновской и Оренбургской областях прогнозируется снег, дождь и мокрый снег, ветер может усиливаться до 27 м/ с, будет бушевать метель. В воскресенье в Калининградской области ожидается ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с. Снег, мокрый снег и сильный ветер до 22 м/с будут отмечаться в течение ближайших дней в Красноярском крае, на юге Таймырского округа. Вместе с этим температура в регионе будет близка к нулю, что на 10 градусов выше климатической нормы ноября. На остальной территории Сибирского федерального округа значения отрицательные, рассказал руководитель Гидрометцентра.
«На Дальнем Востоке в ближайшие дни более-менее спокойно. В Приморском крае прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, возникнет гололедное явление, на Чукотке — тоже осадки. Опасных явлений на территории округа не будет», — заключил Вильфанд.