Вильфанд прогнозирует опасную погоду более чем в 10 регионах РФ

По словам метеоролога, опасная погода будет и на Урале, и в Поволжье. В Курганской, Свердловской областях пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, в результате чего будут образовываться гололедно-изморозевые явления. «В Челябинской области ожидаются очень сильные осадки во всех трех видах — снег, мокрый снег и дождь — и гололед, усиление ветра может составить 26 м/с, очень опасная погода. В Пермском крае очень сильный и мокрый снег, поэтому там и проблемы с транспортом возникнут, кроме того, будет происходить налипание мокрого снега на провода», — уточнил Вильфанд.