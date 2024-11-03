Жителей Нью-Йорка призвали экономить «каждую каплю» воды из-за засухи

«Начав экономить воду сейчас, мы делаем все возможное, чтобы быть уверенными, что сможем поливать парки и наполнять бассейны летом, а также предотвратить более серьезную ситуацию с засухой», — сказал господин Адамс (его слова приводятся в заявлении на сайте городского правительства).