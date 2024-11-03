Жителей Нью-Йорка призвали экономить «каждую каплю» воды из-за засухи

В прошлом месяце был зафиксирован второй по продолжительности период без осадков с 1869 года.
«Начав экономить воду сейчас, мы делаем все возможное, чтобы быть уверенными, что сможем поливать парки и наполнять бассейны летом, а также предотвратить более серьезную ситуацию с засухой», — сказал господин Адамс (его слова приводятся в заявлении на сайте городского правительства).
Как отмечает NBC New York, 29 октября число осадков в городе впервые за месяц поддавалось измерению и составило около 25 миллиметров. По данным Департамента охраны окружающей среды, водохранилища городской системы заполнены на 65,9% при норме в 76,6%.