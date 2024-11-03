В России миллионы дачников едут укутывать сады на зиму

Как только «наступает довольно скучная пора» нашей северной осени, холостяки тянутся в бар, модницы закупаются шубками, а дачники спешат на свои участки. Прежде чем самим готовиться к холодам, увлеченные садоводы стараются укутать и поставить под укрытия теплолюбивые декоративные растения.
Особенно страдное время сейчас у розоводов. Приближаются заморозки, и все обладатели английских, немецких, польских, а также и более теплолюбивых сортов (Сербия, Франция, США) собираются «ехать укрывать».
— Прежде, чем делать или ставить укрытия, растения должны быть подготовлены, — говорит Ольга Черемисина, обладательница 140 сортов роз на участке, «декоративный дачник» с 30-летним стажем. — То есть мы заранее зарядили приствольные круги калийно-фосфорным удобрением, обработали под зиму фунгицидом и окучили материалом, под котором будут зимовать корни.
Это может быть нейтральный торф, сухая солома, срезанные на участке многолетники, если они уже высохли, но не загнили. Удобрять или прыскать сейчас уже не нужно, надо подождать весны. Некоторые сыпят под укрытие золу, я так не делаю. И не надо окучивать кусты перегноем, жирноземом, многие делают такую ошибку. Тогда при каждой оттепели розы будут пускаться в рост — вместо того, чтобы переживать период покоя. Единственное, что можно еще сделать сейчас — воткнуть сухие стики с осенним удобрением, из них вещества расходуются медленно.
Очень нехорошо укрывать розы в дождь, велика вероятность развития под укрытием грибных заболеваний. И почти так же плохо укрывать с листьями, в которых зимуют болезни и вредители.
Во-первых, мороз собьет листья и их спокойно можно будет убирать. Во-вторых, закалит растения для дальнейшей зимовки.
— Если дождаться опада не получается, стоит хотя бы максимально обрезать зеленую массу, молодые красные побеги срезать, — говорит Ольга. — Убрать бутоны, конечно, если они еще есть. И, все-таки, улучив наиболее «сухой» момент в выходные, начинать ставить укрытия.
Вовсе не нуждаются в укрытии гибриды розы ругоза, роза сизая, почти все взрослые кусты канадских роз. Так называемые старинные розы и сорта отечественной селекции. К примеру, красная ругоза «Царица Севера» — уникальный советский сорт, спокойно зимующий в приарктической таежной зоне. И вообще, сорта и виды роз от разных производителей, где обозначена зона зимостойкости (USDA) III или IV.
Но и взрослые канадские, старинные розы нельзя оставить просто торчать. Их необходимо пригнуть к земле при помощи скоб или утяжелений. Иначе даже они обмерзают на треть побега, а то и по уровню снега. Молодые «канадки» до достижения 2−3 летнего возраста, все же зимуют под легким укрытием. Как и множество парковых, плетистых роз, английских, флорибунда, роз патио, миниатюрных, почвопокровных и даже некоторых чайно-гибридных.
— Выбирая сорт, обязательно смотрите, районирован он или нет, привитый на Rosa canina (роза собачья — простейший шиповник) или другой подвой или корнесобственный, — советует опытный розовод. — Если привитый и выращенный в вашей местности, смело один «пояс» зимостойкости можно скинуть.
Но, как бы там ни было, большинство роз по сути своей более теплолюбивы, чем «позволяют» наши зимы. Сорта, относящиеся к зонам зимостойкости IV — V, зимуют под легким сухим укрытием. Имеется в виду толстый спанбонд или другой нетканый материал, которым заматывают куст, стараясь особенно защитить корневую шейку. Верх следует закрепить так, чтобы ветра и метели не растрепали конструкцию — «ком» фиксируется скобами, эластичной лентой или стягивают шпагатом. Низ укрывного материала прижимают чем-то тяжелым (камни, кирпичи и др.) либо фиксируют скобами, которые втыкают в землю — так, чтобы нигде не поддувало. В апреле при потеплении такое укрытие надо проветривать, открыв снизу продухи.
Существуют готовые колпаки из укрывного материала. Некоторые дачники по старинке ставят над небольшими кустами деревянные ящики и укрывают кусты лапником. Но вообще укрытие лапником не экологично: роз много, так и елок в лесу не останется.
Плетистые розы даже самых зимостойких сортов в условиях Центральной России, а уж тем более Сибири и Урала, снимают с опор. (Это относится и к вьющимся гортензиям, некоторым жимолостям, плющу, гибридному клематису). Внизу стеблям готовят ложе из лапника или 2−3 слоев укрывного материала. Кладут розу сверху и прижимают, после чего также заматывают материалом.
Это непростое мероприятие, потому что в большинстве плетистые розы у нас представлены клаймберами с утолщенными и довольно колючими стеблями. В отличии от рамблеров, «истинных» плетистых роз, чьи стебли длинные и гибкие, но не зимостойкие. Поэтому, если есть такая возможность, пригибание проводится в 2−3 этапа. И с утяжелением: на побеги сверху кладут камни или кирпичи, чтобы стебли «привыкли». Самые длинные «плети» укорачиваются на треть или на четверть. Сверху горизонтальный «сугроб» из укрывного материала фиксируют с утяжелением.
— Конечно, правильно и по науке кусты не заматывать, а делать «домики» из дуг или еще каких-то вертикальных конструкций и на них натягивать укрытие — говорит Ольга Черемисина. — Но мой долгий опыт, и особенно последние зимы показали, что под спанбондом, просто натянутом на дуги, даже относительно «не мерзлявые» розы Дэвида Остина зимуют хуже, чем «замотанки». Кстати, прошлую зиму вообще английские розы перенесли лучше других, не считая канадских. Хваленые «немцы» восстановились только к августу.
— Мой дед тоже был садоводом, это семейное, — продолжает Черемисина. — Он говорил, что в былые времена, когда теплиц еще не было, для теплолюбивых растений, ценных роз в том числе, строили «сараи» из досок. Но ими только не ограничивались — внутри обязательно прокладывали мхом, соломой, крафт-бумагой для тепда.
Красивейшие сорта чайно-гибридных букетных роз, такие как Глория Дэй («Роза мира»), ароматные гибриды старинной галльской розы, фиолетовые и сиреневые сорта, «кружевные» розв и прочие садовые диковины, увы, имеют самую низкую из допустимых в России зимостойкость, зона V-VI (от −17 до −24 градусов). Поэтому, нуждаются в наиболее тщательном укрытии.
Кто-то их также утепляет при помощи дуг и спанбонда, но только материал кладется в 5−6 слоев, делается сложный «пирог». Садоводы старой закалки используют еловый лапник, а сверху кладут доски, рубироид и шифер. Есть и такие, кто для отдельных кустов один раз изготовил теплый купол, и ставит его осенью, а на лето убирает.
Еще один кандидат на предзимнее утепление — гортензии. Даже самые пышные или розовые сора у древовидной гортензии укрывать не нужно. Можно только окучить торфом молодые растения. А вот гортензия пильчатая, например, знаменитый сорт «Синяя птица», черешковая гортензия нуждается в легком укрытии. И конечно, основательно, так же, как и теплолюбивые розы, заматывают или помещают под теплый каркас великолепные крупнолистные гортензии.
Что касается метельчатых — укрывать или нет, зависит от сорта. Сейчас на рынке появилось много сортов с более «высокими» зонами зимовки, чем это позволяют российские зимы. Да и были такие тоже, например, «Грандифлора». Их тоже придется окучивать и «прятать» под спанбонд. Но есть и вполне зимостойкие сорта. Роднит их одно — обязательная обрезка соцветий осенью. Весной это делать опасно: при раннем сокодвижении, гортензия истечет жидестью. И конечно, неплохо осенью окучить кусты кислым торфом, лучше всего с пикси-перегноем.
Прошлая зима показала, что даже под Москвой обмерзают чубушники (жасмины) европейского «происхождения». Такие любимцы садоводов, как «Монблан», «Горностаевая мантия», «Шнеесторм» или старинный сорт «Земляничный», пострадали от морозов. Но, в основном, садовые «жасмины» — это крупные большие кусты. Поэтому не укрыть, но можно дать осеннюю минеральную подкормку и присыпать корневую зону сухой садовой землей или торфом. А вот сорта чубушника Вехова зимовали прекрасно, включая альпийские и мини- сорта. Например, «Зоя Космодемьянская».
Нуждаются в предзимнем окучивании колонновидные и карликовые яблони, не достигшие 7-летнего возраста. Можно обвязать зону прививки и штамб садовой лентой из нетканого материала или обернуть тростником. Если весь теплый сезон яблони хорошо удобрялись, больше ничего осенью не требуется.
Барбарисы Тунберга, особенно сорта для рокариев красной или вариагатной окраски, лучше высоко окучить. То же самое и японская айва, кальмия, буддлея и др. Не требуют никакой осенней заботы пузыреплодники, дерены, кизильники, калина, бирючина, сирень, татарская жимолость, большинство спирей и видовых барбарисов.