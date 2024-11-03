В России миллионы дачников едут укутывать сады на зиму

Это может быть нейтральный торф, сухая солома, срезанные на участке многолетники, если они уже высохли, но не загнили. Удобрять или прыскать сейчас уже не нужно, надо подождать весны. Некоторые сыпят под укрытие золу, я так не делаю. И не надо окучивать кусты перегноем, жирноземом, многие делают такую ошибку. Тогда при каждой оттепели розы будут пускаться в рост — вместо того, чтобы переживать период покоя. Единственное, что можно еще сделать сейчас — воткнуть сухие стики с осенним удобрением, из них вещества расходуются медленно.