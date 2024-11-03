Древнеримская плотина спасла испанский город от потопа

На видео показано, как, благодаря древнеримской инженерии, которая помогла направить переполняющие плотину воды, поток воды был отведен вниз и ушел в сторону от города Альмонасид-де-ла-Куба, сообщает Daily Mail. Таким образом, жители оказались защищены от наводнения, там не было зарегистрировано никаких разрушений или пострадавших.
К сожалению, наводнения оказались масштабными в других местах: по официальным данным, около 2000 человек числятся пропавшими без вести, а число погибших продолжает расти.
Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил на пресс-конференции в субботу, что официальное число погибших составляет 211 человек. «Десятки людей все еще ищут своих близких, а сотни семей оплакивают потерю родственника, друга или соседа», — сказал Санчес, который ранее отдал приказ о крупнейшем в истории страны развертывании военных сил в мирное время. Еще 5 тысяч военнослужащих будут помогать ликвидировать последствия разрушительных наводнений.
Некоторые надеются на чудесное спасение. Спасатели извлекли из-под груды машин пожилую женщину, которая провела трое суток в запертом автомобиле рядом с мертвой невесткой. Сообщается, что ее обнаружили сотрудники гуманитарной организации, услышав крики о помощи. Местные СМИ сообщили, что она оказалась в ловушке из-за других автомобилей, нагроможденных на ее.
В городе Чива спасатели обнаружили 16 выживших. Они были заперты в подвале в течение пяти дней после наводнения, сообщает газета ESdiario.
Среди местных жителей растет разочарование в ожидании обещанных правительством солдат. Многие жаловались на то, что работа по очистке территории проводится исключительно волонтерами. При этом группа из 30 солдат-добровольцев присоединилась к спасательным работам по личным мотивам.
Премьер Санчес признал, что вмешательство правительства было недостаточным, и заявил, что, хотя в настоящее время основное внимание уделяется спасательным работам, позднее потребуется провести анализ действий властей по ликвидации последствий катастрофы.
«Я знаю, что существуют серьезные проблемы и дефицит средств, что все еще есть разрушенные службы и города, погребенные под грязью, где люди отчаянно ищут своих родственников, и люди, которые не могут попасть в свои дома, и дома, которые были погребены или разрушены грязью. Я знаю, что мы должны работать лучше и отдать этому все силы», — сказал он.
Президент региона Валенсия Карлос Масон сообщил, что по-прежнему поступают тысячи звонков от людей, отчаянно ищущих родственников и друзей. Многие жители Валенсии заявили, что оповещения, выпущенные в 20 часов во вторник, поступили слишком поздно, и многие застряли в пробках по пути с работы, оказавшись в ловушке в своих автомобилях или забравшись на крыши из-за поднимающейся воды.
Эксперты утверждают, что циклы засух и наводнений в Средиземноморье усиливаются из-за изменения климата. Помимо Валенсии, наводнения затронули Кастилию-Ла-Манчу, регион Мурсия и Андалусия, а также Балеарские острова.