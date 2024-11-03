Древнеримская плотина спасла испанский город от потопа

«Я знаю, что существуют серьезные проблемы и дефицит средств, что все еще есть разрушенные службы и города, погребенные под грязью, где люди отчаянно ищут своих родственников, и люди, которые не могут попасть в свои дома, и дома, которые были погребены или разрушены грязью. Я знаю, что мы должны работать лучше и отдать этому все силы», — сказал он.