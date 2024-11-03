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В Крыму объявили штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило жителей и гостей региона о сильных дождях, снеге и ветре с порывами местами до 30 м/с в ближайшие два дня. Объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас в Таллахасси: +21° 3 м/с 83% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 4—5 ноября. По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 4 ноября, ночью и утром 5 ноября в Крыму ожидаются дожди, в горах снег, местами сильные осадки», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.

Прогнозируется усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 20−25 м/с, в южных районах и в горах — до 30 м/с.