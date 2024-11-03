В Крыму объявили штормовое предупреждение

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 4—5 ноября . По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 4 ноября, ночью и утром 5 ноября в Крыму ожидаются дожди, в горах снег, местами сильные осадки», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.