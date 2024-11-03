В Крыму объявили штормовое предупреждение

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на
Прогнозируется усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 20−25 м/с, в южных районах и в горах — до 30 м/с.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило жителей и гостей региона о сильных дождях, снеге и ветре с порывами местами до 30 м/с в ближайшие два дня. Объявлено штормовое предупреждение.
«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на
Прогнозируется усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 20−25 м/с, в южных районах и в горах — до 30 м/с.