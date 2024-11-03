Синоптик Позднякова: сугробы в Москве вырастут до 8 см

«Очень сложная погода. Что касается начала следующей недели, там осадки пойдут на убыль, в среду вообще без осадков. Потом в четверг, 7 ноября, осадки сменятся дождём. Мы будем находится на периферии антициклона, дневная температура станет положительной. В пятницу без осадков, ночная температура 0…+5 °С, дневная +3…+8 °С. Это даёт нам право говорить, что снежный покров будет временным, к концу следующей недели придёт тепло и от снега не останется и следа. Как правило, следующая порция снега у нас бывает дней через 10−15», — объяснила синоптик.