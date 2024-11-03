Синоптик Позднякова: сугробы в Москве вырастут до 8 см

По словам синоптика, следующей ночью Москва будет под влиянием тёплого атмосферного фронта следующего атлантического циклона.
«Именно со следующим циклоном у нас ожидается значительно большее количество снега. Мы ожидаем, что завтра к утру высота снежного покрова достигнет 3—8 см. Потому что у нас звучит в прогнозе, что снег, местами сильный. То есть прохождение тёплого атмосферного фронта будет сопровождаться сильным ветром, поэтому ночью завтра прогнозируем метель. То есть погода вполне зимняя. Снежный покров будет только нарастать», — отметила Позднякова.
Она подчеркнула, что погода завтра, 4 ноября будет ненастной, также сохранится местами метель, в результате на дорогах образуется гололедица.
«Очень сложная погода. Что касается начала следующей недели, там осадки пойдут на убыль, в среду вообще без осадков. Потом в четверг, 7 ноября, осадки сменятся дождём. Мы будем находится на периферии антициклона, дневная температура станет положительной. В пятницу без осадков, ночная температура 0…+5 °С, дневная +3…+8 °С. Это даёт нам право говорить, что снежный покров будет временным, к концу следующей недели придёт тепло и от снега не останется и следа. Как правило, следующая порция снега у нас бывает дней через 10−15», — объяснила синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал опасные погодные явления в десяти российских регионах. По его словам, такая погода ожидается до 5 ноября.