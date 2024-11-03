На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за мокрого снега и ветра

«Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений на территории Краснодарского края. Днем и до конца суток 4 ноября, а также ночью и утром 5 ноября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливня, в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 20−23 м/с, в отдельных районах порывы до 24−29 м/с», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что ночью и утром 5 ноября в предгорных районах и горах будет наблюдаться сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (категория «опасное явление»).
Жителям и гостям региона рекомендуется следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа — выключить все газовые и электрические приборы, следовать рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Необходимо обращать внимание на сообщения с предупреждениями о возможных ЧС.
Ранее со ссылкой на оперштаб региона сообщалось, что сильный ветер повредил на площади 500 кв. м крышу здания администрации в Крыловском районе Краснодарского края.