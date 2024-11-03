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Стакан в приствольный круг — и яблоня к зиме готова: идеальная подкормка в ноябре

Подготовка яблонь к зиме — важный шаг для садоводов, который способствует не только выживанию деревьев в холодный период, но и обильному урожаю на следующий год.

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Источник: dom.mail.ru

Одной из ключевых процедур для этого является правильная подкормка, и для неё лучше всего использовать составы, содержащие калий и фосфор. Они укрепляют корневую систему и улучшают зимостойкость дерева, помогая подготовиться к весеннему пробуждению.

Садовод Василий Фысына рекомендует применять в качестве осенней подкормки древесную золу. Её преимущества — натуральность и простота использования: золу можно рассыпать прямо на почву вокруг ствола, не готовя раствора. Зола обогащает грунт калием и фосфором, не перегружая его азотом, что особенно важно в преддверии зимы, так как азот способствует росту побегов, а зимой это может ослабить растение.

Количество золы зависит от возраста яблони:

  • Для молодых деревьев (до 5 лет) будет достаточно 200 г.
  • Яблоням возрастом от 5 до 15 лет потребуется 300 г золы.

Для более возрастных яблонь может потребоваться уже 500 г порошка. После внесения удобрения следует полить плодовое дерево водой, но если на улице стоит дождливая погода, то можно этого не делать.

Процедуру удобнее всего выполнять в безветренную погоду, равномерно рассыпая золу вокруг ствола. После внесения удобрения рекомендуется полить дерево водой для лучшего проникновения питательных веществ в почву. Если стоит дождливая погода, дополнительный полив не требуется, передает news 102 (16+).