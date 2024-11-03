Стакан в приствольный круг — и яблоня к зиме готова: идеальная подкормка в ноябре

Садовод Василий Фысына рекомендует применять в качестве осенней подкормки древесную золу. Её преимущества — натуральность и простота использования: золу можно рассыпать прямо на почву вокруг ствола, не готовя раствора. Зола обогащает грунт калием и фосфором, не перегружая его азотом, что особенно важно в преддверии зимы, так как азот способствует росту побегов, а зимой это может ослабить растение.