Число погибших в результате наводнения в Испании достигло 214

Накануне премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился направить еще 10 тыс. военных и полицейских в Валенсию для ликвидации последствий наводнения. Их общее число в пострадавших районах выросло почти до 15 тыс.— это крупнейшее развертывание войск и полиции в мирное время в истории Испании.