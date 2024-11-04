В Финляндии сотни домов остаются без света из-за урагана

2 ноября энергетическая компания Fingrid сообщила, что ураган повалил две опоры высоковольтных ЛЭП и оставил без света примерно 16000 домов. Отключения электричества произошли в регионе Варсинайс-Суоми, а также в населенных пунктах в провинциях Похьянмаа и Сатакунта.