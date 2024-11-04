Таллахасси
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В Южной Осетии почувствовали землетрясение

Жители Южной Осетии почувствовали подземные толчки магнитудой 3,8. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Осетия.

Сейчас в Таллахасси: +22° 7 м/с 83% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: Reuters

«Эпицентр располагался на глубине 5 километров и на расстоянии 37 километров от Цхинвала», — сообщили в информационном канале.

В результате сейсмологического события никто не пострадал, о разрушениях не сообщается.

При этом в ночь на 4 ноября на юге-востоке Ирана зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,3 балла.

3 ноября землетрясение магнитудой 4,8 по шкале Рихтера произошло недалеко от города Гермсар, расположенного на севере Ирана в провинции Семнан. Толчки ощущались в Тегеране, а также в его пригороде — городе Кередж. Кроме того, по данным агентства, толчки ощущались и в городе Кум, который является административным центром одноименной провинции недалеко от Тегерана.