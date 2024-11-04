В Южной Осетии почувствовали землетрясение

3 ноября землетрясение магнитудой 4,8 по шкале Рихтера произошло недалеко от города Гермсар, расположенного на севере Ирана в провинции Семнан. Толчки ощущались в Тегеране, а также в его пригороде — городе Кередж. Кроме того, по данным агентства, толчки ощущались и в городе Кум, который является административным центром одноименной провинции недалеко от Тегерана.