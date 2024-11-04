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В Валенсии завершился «метеорологический кризис»

МАДРИД, 4 ноя — РИА Новости. Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) сообщило, что в автономном сообществе Валенсия завершился «метеорологический кризис».

Сейчас в Таллахасси: +21° 3 м/с 83% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: AP 2024

«Дорогие сограждане, валенсийцы. Мы можем объявить о завершении метеорологического кризиса», — говорится в публикации метеослужбы в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что правительство Испании привлечет еще 5 тысяч военнослужащих для помощи районам в Валенсии. Кроме того, Мадрид направит в автономное сообщество еще дополнительные 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.