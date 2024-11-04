В Новгородской области из-за снегопада без света остаются тысячи жителей

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное Министерство ЖКХ.
«На 09:00 мск 4 ноября без электричества остались около 18,6 тыс. жителей Новгородской области. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Новгородском, Шимском, Батецком, Старорусском, Волотовском, Маревском, Демянском районах», — заявили в ведомстве.
Последствия снегопада ликвидируют около 140 человек, направлены дополнительные бригады из Архангельска и Вологды.
Позднее в Министерстве ЖКХ и ТЭК Новгородской области уточнили, что к 15:00 мск без света остаются «350 населённых пунктов, в которых проживает около 8 тыс. человек».
Ранее специалисты Челябинского гидрометеоцентра предупредили, что на область с 4 по 10 ноября обрушится мощный скандинавский циклон, который принесёт сильные снегопады.