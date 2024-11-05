На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,1

В пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области журналистам сообщили, что оперативные группы администрации муниципальных образований и местных пожарно-спасательных гарнизонов выехали на места и сейчас проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены спасателей.