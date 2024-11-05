На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,1

«Землетрясение магнитудой 4,1 произошло во вторник в 10:09 местного времени [02:09 мск] с эпицентром в 12 км западнее села Катангли Ногликского района на глубине 15 км», — рассказал собеседник агентства.
По информации сейсмологов, жители поселка Ноглики (административный центр Ногликского района) ощутили подземные толчки силой до четырех баллов. При такой балльности землетрясение чувствуют почти все, в квартирах у людей дребезжат стекла, качаются люстры.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области журналистам сообщили, что оперативные группы администрации муниципальных образований и местных пожарно-спасательных гарнизонов выехали на места и сейчас проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены спасателей.