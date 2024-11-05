Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца недели

«Начиная с 7-го числа снег в Москве начнет сходить, так как это первый снег, он неплотный, в четверг прогнозируется местами небольшой дождь. И уже с четверга ночные температуры будут в диапазоне 0 — плюс 5 градусов, дневные значения сначала составят плюс 4, плюс 9, а в субботу и воскресенье, когда будет хорошая антициклональная погода, температура ночью будет плюс 3−8, днем — плюс 5−10, такой температурный фон на 4−5 градусов выше нормы», — сказал он.