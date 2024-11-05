Лечим раны на дереве. Рецепт целебной замазки, которая работает

На деревьях часто появляются раны и, конечно, их надо лечить, иначе растения могут погибнуть. Но важно понимать, как это сделать правильно, чтобы дерево точно выздоровело и исцелилось. И секреты знает биолог Юлия Кондратенок.
Перед тем, как начать лечение, подготовьте так называемое операционное поле. Возьмите любой плотный материал. Это может быть пленка или клеенка. Положите на землю таким образом, чтобы обернуть ствол вокруг.
Раны возникают не просто из-за механического повреждения, а из-за заболеваний. И на каждом кусочке коры могут быть споры вредителей и инфекций. Поэтому если они будут попадать в почву, то тут же начнут распространяться дальше. Именно для этих целей ствол надо изолировать от земли.
Теперь берите садовый нож и аккуратно удаляйте части коры, которые отмирают. Главное — не задевайте живые ткани.
Следующий этап — обязательная дезинфекция поверхностей ран. Наш эксперт рекомендует проводить процедуру препаратами меди. Это либо медный купорос, либо бордоская жидкость. Раствор надо приготовить пятипроцентной концентрации. То есть на один литр раствора должно быть 50 граммов средства.
Далее обрабатывайте ствол. Лучше всего опрыскивателем, так как таким образом раны залечиваются быстрее, чем если проводить обработку кисточкой.
Оставьте на несколько часов, средство должно впитаться в дерево. И только потом приступайте к замазке.
Юлия Кондратенок знает старый дедовский способ, который действительно работает. И речь идет о глине, которая отлично помогает залечить деревья. А если еще добавить немного медного купороса, то получится пломба лечебного действия.
Возьмите строительную глину (1 кг), предварительно размочите ее и добавьте две столовые ложки медного купороса, растворив его в горячей воде. Глиняная замазка готова, теперь втирайте ее в ствол, чтобы она проникла во все трещинки и щели.
И, кстати, чтобы осадки не вымыли глину с дерева, оберните ствол марлей в несколько раз. Такая повязка еще станет защитой от солнечных ожогов зимой.