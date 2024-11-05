Лечим раны на дереве. Рецепт целебной замазки, которая работает

Раны возникают не просто из-за механического повреждения, а из-за заболеваний. И на каждом кусочке коры могут быть споры вредителей и инфекций. Поэтому если они будут попадать в почву, то тут же начнут распространяться дальше. Именно для этих целей ствол надо изолировать от земли.