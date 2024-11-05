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Синоптик Вильфанд: 5 ноября снег покроет более 85 процентов территории России

Во вторник, 5 ноября, снег покроет 85 процентов территории России. Масштабы выпадения осадков предсказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Сейчас в Таллахасси: +24° 5 м/с 74% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: Агентство «Москва»

По словам синоптика, под снегом окажутся весь Дальний Восток, Сибирь, за исключением юга Западной Сибири и Алтайского края, а также Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Однако к концу недели снег постепенно начнет таять, предупредил метеоролог. По прогнозам Вильфанда, в регионах европейской части России покров растает 7—8 ноября.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что устойчивый снежный покров в Москве появится не раньше декабря. До этого в столице могут образоваться сугробы в 3−5 сантиметров, но они пропадут на фоне потепления 7 ноября.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве выпало рекордное количество осадков — 55 процентов от месячной нормы.