Синоптик Вильфанд: 5 ноября снег покроет более 85 процентов территории России

По словам синоптика, под снегом окажутся весь Дальний Восток, Сибирь, за исключением юга Западной Сибири и Алтайского края, а также Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Однако к концу недели снег постепенно начнет таять, предупредил метеоролог. По прогнозам Вильфанда, в регионах европейской части России покров растает 7—8 ноября .