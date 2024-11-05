Таллахасси
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Лайфхаки для «чайников». Как купить хорошие саженцы

Не думайте, что саженцы можно покупать в любом магазине или на рынке. Если хотите вырастить богатый урожай — знайте эти железные правила.

Погода в Таллахасси: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: dom.mail.ru

Осень — прекрасное время подкупить свеженьких саженцев для любимого сада. Как же купить хорошие? Помог aif.ru разобраться в этой теме агроном Николай Курдюмов.

Если ваша цель — просто засадить новый участок «плодовым садом», и при виде куч саженцев вы ощущаете некое предвкушающее вдохновение, то смело покупайте всё равно где: с любой машины или на рынке. Яркие картинки чудо-плодов помогут с выбором. Какая цель, такой и сад.

Но если вы хотите, чтобы сад вас радовал и кормил (а это уже более верная цель!), то вы уже догадываетесь: не покупайте саженцы на рынке и в случайных местах. А уж если купили, то не возлагайте больших надежд. Относитесь, как к лотерее.

Итак, если мы ищем всё же хороший саженец, вы должны знать, на что обратить внимание. Запоминайте!

Правила покупки саженцев

1. Никогда не берите привозные саженцы, приехавшие из более тёплых зон. В Сибири не берите среднеазиатских, в Нечерноземье — польских. Вымерзнут! Ищите местных производителей и берите только местные сорта, давно и надёжно растущие вокруг.

2. Берите саженцы осенью. Даже если их хранят в надёжных укрытиях и прикопах, за зиму они могут потерять силу: есть скачки температуры, болезни, мыши. Но главное, весна — это остатки после осенней распродажи.

3. Не берите облиственные саженцы с открытыми корнями! Конечно, с зелёными листьями они прекрасны и сразу видно, что живые. Так думает наивный покупатель… Но! Листья постоянно высасывают из деревца воду, и через три дня это уже засохшие ветки. Соответственно приживаемость резко падает. Так что покупку начинайте после листопада. А оставшиеся редкие листья сразу оборвите.

4. Если есть выбор, берите саженцы в контейнерах. Однако можно взять и свежевыкопанные, выбирая деревца с самыми богатыми и разветвлёнными корнями. Но лежать они обязаны в сырых опилках, а не торчать корнями на воздухе, как у рыночников!

5. Саженцы с открытой корневой системой всегда, непременно, прямо тут же при покупке укорачивайте пополам. Особенно сильно укорачивайте мощные, высокие хлысты в рост человека. У разветвлённых абрикосов и персиков укорачивайте веточки до 3−5 почек. Не жалейте, душите жабу! Корни-то «укоротили» на 80−90%! Посему, чем меньше осталось кроны, тем лучше деревца приживутся.

Итого: где же взять такие идеальные саженцы? Не на рынках и не с машин! Здесь саженцы — просто товар, который надо продать любой ценой, никак не отвечая за качество и сортность.

Сортовые саженцы хорошего качества живут только в садах и питомниках, хозяева коих известны и берегут своё доброе имя. У них есть сайты, странички в соцсетях и к ним можно приехать лично. И нужно!

Нужно ехать лично, знакомиться и брать саженцы напрямую, без посредников. Именно посредники-перекупщики порочат добрые имена, путая этикетки и продавая что попало. Пусть ваши саженцы растут и радуют урожаями!