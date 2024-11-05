Лайфхаки для «чайников». Как купить хорошие саженцы

Но если вы хотите, чтобы сад вас радовал и кормил (а это уже более верная цель!), то вы уже догадываетесь: не покупайте саженцы на рынке и в случайных местах. А уж если купили, то не возлагайте больших надежд. Относитесь, как к лотерее.