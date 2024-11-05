Лайфхаки для «чайников». Как купить хорошие саженцы

Осень — прекрасное время подкупить свеженьких саженцев для любимого сада. Как же купить хорошие? Помог aif.ru разобраться в этой теме агроном Николай Курдюмов.
Если ваша цель — просто засадить новый участок «плодовым садом», и при виде куч саженцев вы ощущаете некое предвкушающее вдохновение, то смело покупайте всё равно где: с любой машины или на рынке. Яркие картинки чудо-плодов помогут с выбором. Какая цель, такой и сад.
Но если вы хотите, чтобы сад вас радовал и кормил (а это уже более верная цель!), то вы уже догадываетесь: не покупайте саженцы на рынке и в случайных местах. А уж если купили, то не возлагайте больших надежд. Относитесь, как к лотерее.
Итак, если мы ищем всё же хороший саженец, вы должны знать, на что обратить внимание. Запоминайте!
Правила покупки саженцев
1. Никогда не берите привозные саженцы, приехавшие из более тёплых зон. В Сибири не берите среднеазиатских, в Нечерноземье — польских. Вымерзнут! Ищите местных производителей и берите только местные сорта, давно и надёжно растущие вокруг.
2. Берите саженцы осенью. Даже если их хранят в надёжных укрытиях и прикопах, за зиму они могут потерять силу: есть скачки температуры, болезни, мыши. Но главное, весна — это остатки после осенней распродажи.
3. Не берите облиственные саженцы с открытыми корнями! Конечно, с зелёными листьями они прекрасны и сразу видно, что живые. Так думает наивный покупатель… Но! Листья постоянно высасывают из деревца воду, и через три дня это уже засохшие ветки. Соответственно приживаемость резко падает. Так что покупку начинайте после листопада. А оставшиеся редкие листья сразу оборвите.
4. Если есть выбор, берите саженцы в контейнерах. Однако можно взять и свежевыкопанные, выбирая деревца с самыми богатыми и разветвлёнными корнями. Но лежать они обязаны в сырых опилках, а не торчать корнями на воздухе, как у рыночников!
5. Саженцы с открытой корневой системой всегда, непременно, прямо тут же при покупке укорачивайте пополам. Особенно сильно укорачивайте мощные, высокие хлысты в рост человека. У разветвлённых абрикосов и персиков укорачивайте веточки до 3−5 почек. Не жалейте, душите жабу! Корни-то «укоротили» на 80−90%! Посему, чем меньше осталось кроны, тем лучше деревца приживутся.
Итого: где же взять такие идеальные саженцы? Не на рынках и не с машин! Здесь саженцы — просто товар, который надо продать любой ценой, никак не отвечая за качество и сортность.
Нужно ехать лично, знакомиться и брать саженцы напрямую, без посредников. Именно посредники-перекупщики порочат добрые имена, путая этикетки и продавая что попало. Пусть ваши саженцы растут и радуют урожаями!