Прижигаем на огне. Самые гарантированные способы хранения чеснока

Способов хранения чеснока существует огромное множество, но далеко не все из них действительно работают. Садовод Светлана Краснолуцкая попробовала необычный метод и заявила, что он является самым успешным.
Прижигаем донышко
Для этого возьмите головку чеснока, обрежьте и аккуратно прижгите донышко на огне. Это может быть также электрическая плитка, либо маленький открытый огонь. Таким образом убиваются споры бактерий, который обитают на чесноке.
После того, как прижгли, это же место обмакните в расплавленный на водяной бане парафин. В итоге прижженное место обволакивается и «запечатывается», бактерии погибают.
Готовый чеснок складывайте в коробки, храниться будет очень долго.
Но есть еще и другие необычные способы хранения.
В муке
Наполните стеклянные банки мукой и поместите туда головки чеснока. Следующий слой должен снова состоять из муки и долек чеснока. Повторяйте слои до самого верха банки.
Храните банки с чесноком и мукой в сухом и темном месте.
В уксусе
Для этого способа также потребуется стеклянная тара с плотно закрывающейся крышкой.
Поместите чеснок в стерилизованную и просушенную емкость. Залейте чеснок винным или столовым 9% уксусом и закройте крышкой. Храните чеснок в уксусе под закрытой крышкой.
В масле
Следуйте тому же принципу, что и при хранении в муке или уксусе: очищенный и вымытый чеснок поместите в стеклянные банки и залейте растительным маслом. Вы можете использовать подсолнечное, оливковое или льняное масло.
В тканевых мешочках
Чтобы сохранить чеснок свежим, используйте тканевые мешочки. Их можно легко сделать своими руками из старой одежды или лоскутков ткани.
Для увеличения срока хранения чеснока рекомендуется замочить ткань в концентрированном солевом растворе, а затем высушить.
Поместите высушенные головки чеснока в мешочки и уберите их в сухое место.
В опилках
Вместо соли или муки можно использовать свежие опилки. Лучше всего брать опилки хвойных деревьев. Выложите чеснок в ящики из фанеры или коробки, пересыпьте опилками и уберите в сухое и прохладное место.
Срок хранения чеснока такими способами составляет около 5 месяцев.