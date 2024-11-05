МЧС Казахстана: В Алма-Ате 5 ноября произошло землетрясение

5 ноября 2024 года в Алма-Ате было зафиксировано землетрясение. Информация поступила от Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В10:01 по времени Астаны (08:01 по московскому времени) произошло землетрясение, охватившее не только столицу, но и всю Алма-Атинскую область. По предварительным данным информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.
«Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 33 километрах на восток от города Алматы», — говорится в сообщении.
Сильнее всего подземные точки почувствовали жители городов Талгар и Есик. Интенсивность землетрясения в этих местах составила четыре балла. Интенсивность толчков в три балла была отмечена в городе Алматы и селе Отеген-Батыр.
В конце августа на Камчатке было зафиксировано сильное землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 6,1. Эпицентр землетрясения находился в 126 км от Петропавловска-Камчатского.