Народные приметы на 5 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

5 ноября православная церковь вспоминает апостола от семидесяти Иакова, брата Господня по плоти. В народном календаре эта дата отмечена как Яков день, Яков Праведный, Яков Гужник, Гужники. По приметам 5 ноября можно определить, будет ли зима холодной и долгой.
Приметы погоды 5 ноября
Для начала расскажем про народные приметы на 5 ноября в 2024 году о погоде.
Если в этот день выпало много снега, зима будет холодной и долгой и она придет после 22 ноября.
Умеренный снегопад или дождь — к хорошему урожаю.
Снег тает не сразу — тоже к урожайному году, а еще к теплой зиме.
Луна в дымке сулит затяжное ненастье.
Иней на деревьях с утра — жди потепления.
Если 5 ноября холодно и морозно, значит зима будет снежной и длинной.
Сильный ветер говорит о том, что зима будет холодной, но с частыми оттепелями.
Ясная погода — зима будет ранней, с сильными морозами.
Если в этот день выпал град, значит зима наступит в конце ноября.
Прилетели снегири — к обильным снегопадам.
Что можно делать 5 ноября
Говорилось, что день подходит для молитв, духовных размышлений.
Также на Руси 5 ноября ходили на поле «проведать землю» и крошили кусок пирога. Говорилось, что если птицы склюют угощение, то земля успокоится.
К этому дню старались закончить заготовку дров. Наши предки верили, что если эта работа уже выполнена, то в доме всегда будет тепло и уютно. Другие хозяйственные дела тоже стремились закончить к этому дню.
Кроме того, в старину 5 ноября отмечали пчелиный праздник. Пчеловоды пытались привлечь удачу в свою жизнь. Например, чтобы было больше меда, они жужжанием старались имитировать большое количество пчел. Также старались есть этот продукт или хотя бы попробовать его. Так, 5 ноября нужно было съесть ложку меда и запить ее тремя глотками святой воды. Говорилось, что это к счастью и удаче в личной жизни.
В целом люди верили, что мед и блюда с ним в этот день дают много силы. Считалось, что если девушку угостят таким лакомством, то у нее будет много поклонников, если парня — его ждет успех в делах. Кстати, мед полезен для здоровья. Так, теплая вода с такой сладостью и лимоном помогает избавиться от простуды.
Натощак 5 ноября пили чай или сок, при этом считалось, что сначала лучше поесть, а не попить. К слову о первом из этих напитков: умеренное его употребление может улучшить когнитивные функции и снизить риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Однако нужно помнить, что высокая концентрация кофеина может привести к бессоннице и нервозности.
Также было принято в этот день кормить домового, чтобы он оберегал дом и скот. Хозяйки оставляли для него хлеб и блюдце с молоком.
На Яков день помогали бедным, сиротам и всем нуждающимся. Считалось, что добрые поступки в этот день обернутся благословением на год вперед.
День старались провести в покое, отдыхе, считалось полезным пообщаться с семьей.
Что запрещено делать 5 ноября
В этот день не советовали отправляться в дальний путь — говорилось, что дороги могут стать опасными из-за заморозков. 5 ноября старались не строить планы и не браться за новые дела — сначала нужно было завершить все начатое ранее. Нельзя было пить воду натощак — якобы жизнь из-за этого будет серой и тоскливой. Холостякам в этот день советовали ничего не покупать и не ходить в гости. Говорилось, что иначе парням будет трудно найти свою вторую половинку.
Было не принято 5 ноября давать в долг. Опасались, что деньги должники не вернут, а отношения с ними испортятся. При этом разрешалось подарить небольшую сумму. Не советовали и брать взаймы. Предки говорили, что деньги уйдут не на то, что нужно, а отдать их не получится.
Также в этот день не советовали переезжать, менять работу, ходить по магазинам. Запрещалось ссориться, ругаться, кричать.
Было не принято заниматься тяжелым физическим трудом. Опасались, что это может принести неудачу и болезни. При этом 5 ноября утепляли дом и убирались, чтобы не встретить холода в беспорядке. Другие мелкие хозяйственные дела тоже разрешались.