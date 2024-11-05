Народные приметы на 5 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день не советовали отправляться в дальний путь — говорилось, что дороги могут стать опасными из-за заморозков. 5 ноября старались не строить планы и не браться за новые дела — сначала нужно было завершить все начатое ранее. Нельзя было пить воду натощак — якобы жизнь из-за этого будет серой и тоскливой. Холостякам в этот день советовали ничего не покупать и не ходить в гости. Говорилось, что иначе парням будет трудно найти свою вторую половинку.