В регионах Приволжского федерального округа выпал первый снег

«До 9 ноября вследствие затока холода, который произошел в тыловой части циклона “Мартина”, сохранится зимний характер погоды, но в выходные дни можно ожидать существенную оттепель и даже сход снежного покрова в некоторых южных районах края. В целом неделя ожидается по температуре воздуха близкой к норме или чуть холоднее нее в пределах одного градуса. Продолжится значительный прирост снежного покрова на севере и востоке края, где к концу недели высота снежного покрова вполне может превысить 40 см. Это уже аномальные значения для первой декады ноября», — рассказали в ГИС-центре.