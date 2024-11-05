В регионах Приволжского федерального округа выпал первый снег

Первый снегопад этого сезона начался в Саратове в воскресенье. Как передает корреспондент ТАСС, ко вторнику в городе образовался небольшой снежный покров. В соседней Самарской области снег начал идти в понедельник, метель продолжалась всю ночь и утро. Также снег лег в Ульяновской области. На юго-восток округа — к Оренбургу — снегопад подступил утром вторника.
По прогнозам синоптиков, высокая вероятность осадков сохранится в регионах Приволжья до конца недели, а местами их количество превысит норму. Как сообщает пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр), на большинстве метеостанций края уже выпало более половины месячной нормы осадков для ноября. Например, в Губахе высота снежного покрова составляет более 39 см, а в заповеднике Басеги — около 50 см.
«До 9 ноября вследствие затока холода, который произошел в тыловой части циклона “Мартина”, сохранится зимний характер погоды, но в выходные дни можно ожидать существенную оттепель и даже сход снежного покрова в некоторых южных районах края. В целом неделя ожидается по температуре воздуха близкой к норме или чуть холоднее нее в пределах одного градуса. Продолжится значительный прирост снежного покрова на севере и востоке края, где к концу недели высота снежного покрова вполне может превысить 40 см. Это уже аномальные значения для первой декады ноября», — рассказали в ГИС-центре.
На территории Башкирии также установился небольшой снежный покров. В ближайшие сутки в республике температура воздуха ночью опустится до восьми градусов мороза, а днем прогреется до одного градуса тепла. По данным Башгидромета, ночью местами возможен снег, на отдельных участках автодорог ожидается ухудшение видимости в снеге до 1−2 км, гололедица.
Подготовка к зиме
Жителей регионов ПФО заранее предупредили о непогоде: возможной гололедице и плохой видимости во время метели. Автомобилистам Самарской области рассказали об опасности образования на дорогах снежного наката. Региональная Госавтоинспекция рекомендовала водителям не пользоваться личными автомобилями и по возможности отложить запланированные поездки. В Татарстане в ближайшие дни температура воздуха будет преимущественно отрицательной, местами также будет скользко.
Коммунальная техника в городах округа уже приступила к расчистке дорог, сообщили местные администрации. В Оренбурге с магистральных улиц и путепроводов первый снег вышли убирать комбинированные дорожные машины и погрузчики. Дороги обрабатывают против наледи. Например, в Уфе за сутки для борьбы с гололедом использовано более 90 тонн реагентов, сообщили в мэрии.
Исполняющий полномочия главы Саратова Павел Сурков сообщил, что на сегодняшний день в работах по уборке снега задействованы 133 единицы спецтехники и 184 рабочих служб благоустройства города. В первую очередь очищаются спуски и подъемы, основные дороги, по которым движется общественный транспорт, подходы к учреждениям соцсферы.
Первый снег в регионах ПФО стал сигналом для многих водителей поменять автомобильные шины на зимние. Вереницы автомобилей у шиномонтажных мастерских наблюдали корреспонденты ТАСС в Оренбурге и Саратове.
В ожидании морозов
Постепенное понижение температуры до отрицательных значений произойдет во многих регионах ПФО в середине этой недели. Так в Ульяновской области в ночь на среду ожидается похолодание до минус семи градусов. Днем в среду прогнозируется небольшой мороз до минус трех градусов, в ночь на четверг похолодание усилится: будет до шести градусов мороза. В Пермском крае температура воздуха опустится до отметки минус 12−17 градусов на севере Пермского края и до минус 6−8 в Перми и на юге региона.
По данным Кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Кирове во вторник и среду существенных осадков не ожидается, температура воздуха днем составит минус 2−4 градуса. В среду пройдет небольшой снег при этом днем столбики термометров покажут минус 1−3 градуса.
До минус четырех градусов похолодает в Самарской области. В Татарстане 6 ноября ожидается от минус пяти до минус десяти градусов. В Башкирии температура воздуха ночью опустится до восьми градусов мороза. Отрицательными значения температуры воздуха станут на этой неделе и в Оренбургской области.
При этом осадки различной интенсивности ожидаются в регионах округа практически ежедневно. Местами будет идти снег, снег с дождем или дождь.