Народные приметы на 6 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Мужчины занимались привычными бытовыми делами: убирали конюшни, чинили инвентарь. Женщины 6 ноября готовили узвар из сухофруктов, в который обязательно добавляли мед. Люди верили, что напиток, выпитый в этот день, укрепит здоровье и поможет пережить зиму. Кстати, мед используют в народной медицине и сейчас. Так, некоторые люди капают его в нос вместе с соком лука или чеснока во время простуды. Однако этот способ лучше не использовать, предупредила недавно врач.