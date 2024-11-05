Народные приметы на 6 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день православные христиане отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери, названной «Всех скорбящих Радость». В народном календаре 6 ноября отмечено как Светец. В старину с этого дня начинались девичьи посиделки при свечах или свете лучины. Также 6 ноября отмечали начало ледостава — образование неподвижного льда на поверхности водоемов. Дни становились все короче и холоднее.
Приметы погоды 6 ноября
Считалось, что, если день теплый, а на лужах лед, значит зима будет мягкой и комфортной. Такую же зиму предвещал и дождь. Солнечный и безветренный день говорил, что зима будет затяжной и суровой.
Солнце зашло в тучи — на следующий день ждали снег. Если вороны сбивались в стаи — ждали снежную бурю, если каркали — снегопад, метель. Закат алого цвета сулил обильные снегопады и мороз. Считалось, что если идет снег и ложится на голую землю, то зима будет теплой. Если он падал на уже промерзшую поверхность, это сулило хороший урожай на следующей год. Чистое и звездное небо вечером предвещало сильные морозы.
Северный ветер — к метели с крупными хлопьями снега. Ветер резко начинал дуть после продолжительного затишья — к снегопаду. Считалось, что густая шерсть у собак после осенней линьки предвещает холодную зиму. Если шерсть у животных становилась особенно плотной и густой, люди готовились к морозам.
Что можно делать 6 ноября
Крестьяне с утра шли в церковь и молились перед иконой Божьей Матери и только потом шли по своим делам. Люди верили, что Богородица, если к ней обратиться, излечит от недугов и поможет в сложных ситуациях.
Девушки в этот день пряли и рассказывали друг другу страшные истории при свете горящей лучины, которую ставили в специальное укрепление, — светец. Пряли они до конца зимы.
Считалось, что в Светец можно приворожить любого человека. Поэтому девушки, которые не могли найти жениха, в этот день толпами шли к сельским знахаркам.
Мужчины занимались привычными бытовыми делами: убирали конюшни, чинили инвентарь. Женщины 6 ноября готовили узвар из сухофруктов, в который обязательно добавляли мед. Люди верили, что напиток, выпитый в этот день, укрепит здоровье и поможет пережить зиму. Кстати, мед используют в народной медицине и сейчас. Так, некоторые люди капают его в нос вместе с соком лука или чеснока во время простуды. Однако этот способ лучше не использовать, предупредила недавно врач.
Хорошей приметой считалось на Светец повстречать белую собаку. Люди верили, что это к легкой и беззаботной жизни, а также богатству. Также хорошей приметой считалось случайное падение в яму. Говорилось, что это к долгой и счастливой жизни.
Считается, что день прекрасно подходит для продажи и покупки недвижимости. Любая сделка, по поверью, обернется успехом.
День посвящали повседневным делам. Можно было убираться в доме, особенно в кладовых и хранилищах, чтобы подготовиться к зиме. Также делали заготовки, например, солили и мариновали овощи, сушили травы.
При этом люди старались провести время в компании, в кругу семьи. Считалось, что тогда неудачи обойдут человека стороной. Было принято в этот день собирать и развешивать обереги, чтобы защитить дом и хозяйство от несчастий зимой.
Что запрещено делать 6 ноября
Теперь — про народные приметы на 6 ноября в 2024 году о запретах.
- В этот день советовали не мерить чужую обувь. Опасались, что так можно притянуть к себе энергетику другого человека и забрать его проблемы и несчастья. По той же причине было не принято давать чужим людям свои головные уборы, украшения, одежду, одеяла.
- Также 6 ноября советовали не звать гостей. Говорилось, что они могут принести плохое в дом. Если они все же приходили, все вещи и одежду, до которых дотрагивались гости, стирали и чистили.
- В этот день боялись разбивать посуду и зеркала — якобы это к несчастью.
- Девушкам запрещали принимать подарки от навязчивых поклонников. Говорилось, что те могут их приворожить.
- Было не принято начинать новое, браться за тяжелую или сложную работу.
- Рекомендовали не проводить время в одиночестве — считалось, что оно затянется надолго. Однако стоит отметить, что он может быть и полезным. Так, недавно исследователь сообщил, что время, проведенное в одиночестве, даёт уникальные психологические преимущества, если научиться принимать эти моменты, а не избегать их.
- Не советовали давать в долг или занимать деньги. Люди опасались, что это привлечет бедность.
- Запрещалось сплетничать и выяснять отношения — люди полагали, что это может принести ссоры в дом.
- 6 ноября старались не жаловаться на холод и зиму. Наши предки боялись, что это привлечет еще более суровую погоду.