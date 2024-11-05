Абутилон: уход за комнатным цветком в домашних условиях

В статье вы узнаете, как правильно ухаживать за комнатным кленом в домашних условиях, чтобы он радовал вас своим здоровым видом и обильным цветением. Далее обсудим выбор грунта и горшка, полив, освещение, пересадку, размножение абутилона и эффективные способы борьбы с различными болезнями.
Что важно знать о домашнем растении абутилон
Прежде чем приступить к выращиванию и уходу за канатником, важно понять его основные характеристики. Таблица ниже содержит ключевую информацию о растении.
|Семейство
|Мальвовые (Malvaceae)
|Род
|Канатник (Abutilon)
|Родина
|Виды этого рода произрастают в тропиках и субтропиках Южной Америки, Африки, Австралии, Индии и Китая
|Высота
|До 2,5 м в домашних условиях
|Цветение
|Способны цвести с весны до поздней осени
|Листья
|Крупные ярко-зеленые, по форме напоминают листья клена
|Цветы
|Колокольчатые соцветия различных оттенков (белые, розовые, красные, оранжевые)
|Токсичность
|Не ядовит
|Размножение
|Семенами, методом черенкования
Виды и сорта цветка абутилон с фото
В специализированных магазинах выбор этого тропического растения однообразный. Хороший ассортимент видов и сортов можно найти только у коллекционеров и селекционеров. В списке ниже перечислены некоторые наиболее популярные виды:
Абутилон Дарвина (Abutilon darwinii) — это многолетний вид канатника. Цветки одиночные, либо в соцветиях по несколько штук оранжево-розового оттенка с темными прожилками. Цветет растение с мая по сентябрь.
Абутилон виноградолистный (Abutilon vitifolium) — большие синие или фиолетовые цветы на длинных цветоножках. Листья опушенные. Венчик меняет форму от колокольчатой до круглой.
Абутилон Теофраста (Abutilon theophrasti Medik.) — однолетний вид с желтыми цветами, сидящими в пазухах листа поодиночке или группой.
Абутилон мегапотамский (Abutilon megapotamicum) — голландские ученые-селекционеры создали этот уникальный гибрид абутилона, который имеет желтые цветы с красной чашечкой, изящно свисающие на тонких поникших стеблях. Если подобрать правильный уход за декоративным растением, цветение этого вида будет продолжаться круглый год.
Абутилон гибридный (Abutilon hybridum hort.) — это садовый гибрид, полученный в результате скрещивания нескольких видов. Листья чаще зеленые, но также встречаются пестрые с вкраплениями или желтой каймой. Соцветия колокольчатые до 5 см, имеют самые разные окрасы от желтого до фиолетового. Цветение обильное и продолжительное.
Уход за абутилоном в домашних условиях
Канатник — относительно неприхотливое тропическое растение, которое при правильном уходе будет радовать вас обильным цветением. Далее рассмотрим рекомендации по уходу, следуя которым вы сможете создать подходящие условия для роста и активного развития.
Грунт и горшок
Абутилон предпочитает рыхлую, плодородную и хорошо дренированную почву со слабокислой средой. Оптимальная смесь включает верховой торф, перлит, цеолит, древесный уголь мелкой фракции и кокосовые чипсы в соотношении 2: 1: 1: 1: 1. Горшок должен быть глубоким и соответствовать размерам корневой системы растения, чтобы корни могли свободно развиваться.
Чтобы предотвратить застой воды в горшке и обеспечить полноценное дыхание корней, необходимо создать дренажный слой. Для этого можно использовать керамзит, камни среднего размера, гальку или другие подходящие материалы.
Температура и освещение
Абутилон любит яркий рассеянный свет. Идеальное место для него — подоконник восточного или западного окна. Летом оптимальная температура составляет +18…+25 °C, а зимой — не ниже +12 °C. В теплое время года тропическое растение можно выносить на свежий воздух. Настоятельно рекомендуем защитить абутилон от прямых солнечных лучей, чтобы избежать ожогов листьев.
Режим полива
Влажность воздуха
Абутилон не может расти в условиях сухого климата. Ему необходима высокая влажность воздуха в помещении для здорового роста. С проблемой недостатка влаги в домашних условиях поможет справиться качественный увлажнитель. А при его отсутствии вы можете воспользоваться методом регулярного опрыскивания тропического растения.
Особенно внимательно следите за влажностью в отопительные сезоны.
Подкормка и удобрения
Зимой подкормку можно сократить до одного раза в месяц.
Пересадка
Обновлять почву и горшок абутилону лучше всего весной, когда растение начинает активно расти. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — один раз в два или три года.
Рекомендуем выбирать емкость немного большего размера и вносить новый рыхлый грунт.
Обрезка
Абутилон хорошо реагирует на формировку, которая способствует созданию красивой и компактной кроны. Обрезку проводят только весной, до начала активного роста. Укорачивайте основные побеги на ⅓ длины, аккуратно удаляйте слабые и поврежденные ветви. Также можно прищипывать верхушки молодых побегов для стимуляции ветвления растения.
Размножение комнатного цветка абутилон
Увеличения количество экземпляров этого тропического растения дома возможно несколькими способами: черенкованием и семенами. Далее рассмотрим оба метода.
Черенками
Считается наиболее распространенным видом размножения. Ценится за простоту и малые сроки получения полноценного растения. Ниже представлена пошаговая инструкция:
выберите здоровый полуодревесневший черенок длиной 10—15 см с несколькими парами листьев;
удалите нижние листья, оставив только верхние;
поставьте черенок в емкость с чистой водой, и через две или три недели растение нарастит небольшую корневую систему;
подготовьте рыхлый, слабокислый грунт;
увлажните землю и аккуратно посадите абутилон, заглубив его на 2—3 см;
накройте емкость прозрачным пакетом или стеклом для создания парникового эффекта;
регулярно проветривайте и умеренно увлажняйте субстрат;
через пару недель, когда черенок укоренится, можно будет снять пакет.
Семенами
Этим методом чаще пользуются селекционеры при выведении нового гибрида или сорта. Отличается семенной способ от черенкования более долгими сроками. Ниже представлена пошаговая инструкция для успешного размножения абутилона семенами:
замочите посевной материал абутилона в теплой воде на 12 часов;
подготовьте слабокислый, рыхлый, воздухопроницаемый грунт;
разложите семена на поверхности земли и присыпьте тонким слоем почвы;
умеренно увлажните субстрат и накройте емкость пленкой или стеклом;
поместите емкость в теплое светлое место;
регулярно снимайте пленку и проветривайте комнату, а также увлажняйте субстрат;
когда появятся всходы абутилона, снимите укрытие и аккуратно пикируйте саженцы в персональные горшочки.
Болезни абутилона
Канатник может страдать от таких болезней, как мучнистая роса, серая гниль и корневая гниль.
Мучнистая роса проявляется в виде белого налета на листьях, для борьбы с ней удалите пораженные листья и обработайте растение фунгицидом по зеленой части цветка.
Серая гниль вызывает необычный серый налет на стеблях и листьях, и в этом случае также аккуратно удаляются пораженные части растения, после чего растение обрабатывается фунгицидом.
Корневая гниль возникает при избыточном поливе и застое воды в земле, поэтому важно пересадить растение в свежий грунт и нормализовать полив.
«Еще один недуг встречающийся у абутилона — хлороз. Листья при этом заболевании теряют свой родной оттенок и становятся бледными из-за недостатка хлорофилла. Причиной этому летом чаще бывает не дефицит питательных веществ в грунте, а избыточное освещение. Так что в случае переосвещения убираем абутилон в более теневое место и тщательно опрыскиваем несколько раз препаратом под названием “Изумруд”. Через пару недель молодые листья вашего тропического растения будут расти уже здоровыми и зелеными», — поделилась своим опытом Алина Читова, селекционер-заводчик из Санкт-Петербурга, автор группы во ВКонтакте «Абутилонариум».
Вредители абутилона
На это тропическое растение могут нападать тля, паутинный клещ и белокрылка. Тля поражает молодые побеги и листья, оставляя на них липкие выделения. Для борьбы с тлей обработайте растение инсектицидом и промойте листья мыльным раствором.
Паутинный клещ оставляет тонкую паутину на нижней стороне листьев, и в этом случае растение следует тщательно обработать акарицидом и повысить влажность воздуха.
Белокрылка откладывает яйца на нижней стороне листьев, вызывая их пожелтение и опадение. Для борьбы с ней обработайте растение инсектицидом и регулярно удаляйте пораженные листья.
Основные проблемы при выращивании абутилона
В процессе выращивания канатника могут появляться определенные осложнения. В списке ниже приведены основные из них и эффективные способы решения трудностей.
1. Проблема: желтеют листья. Причина: недостаток питательных веществ.
Подкормить растение жидким комплексным удобрение для цветущих комнатных растений.
2. Проблема: не цветет. Причина: недостаток света.
Переставить растение на более освещенное место.
3. Проблема: опадение бутонов. Причина: сухой воздух.
Повысить влажность воздуха, регулярно опрыскивать или установить увлажнитель воздуха.
4. Проблема: скручивание листьев. Причина: пересушивание или переувлажнение грунта.
Отрегулировать режим полива.
5. Проблема: появление пятен на листьях. Причина: заболевание или вредители.
Тщательно обработать растение специальными средствами от различных болезней и насекомых.
Памятка по уходу за абутилоном в домашних условиях
Это не только необычное тропическое, но и относительно неприхотливое растение, которое при правильном уходе будет радовать вас обильным цветением. Регулярное наблюдение за состоянием декоративной культуры и своевременное решение возникающих проблем помогут избежать большинства трудностей и наслаждаться красотой абутилона долгие годы. Следуя рекомендациям по уходу, вы сможете создать оптимальные условия для его активного роста и развития:
1. Выбирайте легкий, плодородный и хорошо дренированный грунт.
2. Обеспечьте яркий рассеянный свет и поддерживайте оптимальную температуру (летом — +18…+25 °C, зимой — не ниже +12 °C).
3. Поливайте абутилон регулярно и умеренно, избегая застоя жидкости на поддоне.
4. Поддерживайте высокую влажность воздуха, особенно в отопительный сезон.
5. Подкармливайте растение комплексными минеральными удобрениями один раз в две недели в период активного роста и цветения.
6. Пересаживайте молодые растения ежегодно, взрослые — один раз в два или три года.
7. Проводите обрезку весной для формирования красивой и компактной кроны.
8. Размножайте абутилон черенками или семенами, следуя пошаговым инструкциям.
9. Боритесь с болезнями и вредителями, используя фунгициды и инсектициды, а также регулируя условия содержания в домашних условиях.
Регулярное наблюдение за состоянием растения и своевременное решение возникающих проблем помогут избежать большинства трудностей и наслаждаться красотой абутилона долгие годы.
Автор: Лия Шарафулина
Эксперт: Алина Читова, селекционер-заводчик из Санкт-Петербурга, автор группы во ВКонтакте «Абутилонариум»