Абутилон: уход за комнатным цветком в домашних условиях

«‎Еще один недуг встречающийся у абутилона — хлороз. Листья при этом заболевании теряют свой родной оттенок и становятся бледными из-за недостатка хлорофилла. Причиной этому летом чаще бывает не дефицит питательных веществ в грунте, а избыточное освещение. Так что в случае переосвещения убираем абутилон в более теневое место и тщательно опрыскиваем несколько раз препаратом под названием “Изумруд”. Через пару недель молодые листья вашего тропического растения будут расти уже здоровыми и зелеными», — поделилась своим опытом Алина Читова, селекционер-заводчик из Санкт-Петербурга, автор группы во ВКонтакте «Абутилонариум».