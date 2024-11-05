Как вырастить микрозелень в домашних условиях

Аспект

Описание



Освещение

Микрозелени требуется хорошее освещение около 12—16 часов в день. Подойдет естественный свет или фитолампы



Температура

Оптимальная температура для прорастания — +18…+24 °C. Более низкая температура замедлит рост



Влажность

Необходимая влажность должна быть высокой, особенно в первое время. Опрыскивайте семена водой один или два раза в день



Полив

Регулярный полив очень важен. Почва должна оставаться влажной, но без застоя воды



Грунт

Лучше использовать легкий торф либо стерильный кокосовый субстрат



Плотность посева

Не сейте чрезмерно густо, чтобы зелень имела пространство для роста. Оставляйте небольшой зазор между семенами



Циркуляция воздуха

Хорошая вентиляция помогает предотвратить появление плесени. Можно использовать увлажнитель воздуха

