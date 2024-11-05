На Урале ожидаются ночные заморозки

«[В Свердловской области с 6 по 8 ноября] облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, в отдельных районах на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью минус 6 — минус 13 градусов, на крайнем севере до минус 18 градусов. Днем минус 1 — минус 8 градусов, порывы ветра до 10 м/с», — говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.
В Челябинской области в эти дни ожидается облачная погода, снег, местами сильные гололедные явления, на отдельных участках дорог снежные заносы, метели, усиление ветра до 20 м/с. Ночью температура воздуха опустится до минус 14 градусов, днем потеплеет до минус 1 градуса. В Курганской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, порывы ветра до 17 м/с. Ожидаются ночные заморозки до минус 12 градусов. Днем температура воздуха прогреется до минус 7 градусов.
По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Югре в эти дни ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, порывы ветра до 17 м/с. Ночью похолодает до минус 12 градусов, при прояснении до минус 20 градусов. Днем температура воздуха прогреется до минус 2 градусов, в отдельных районах похолодает до минус 12 градусов.
В Тюмени в эти дни синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, снег, местами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, порывы ветра до 18 м/с. В регионе ожидаются ночные заморозки до минус 11 градусов, днем потеплеет до минус 2 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, в отдельных районах метель, туман и изморось, порывы ветра до 18 м/с. Ночью температура воздуха опустится до минус 16 градусов, днем потеплеет до минус 2 градусов, местами днем возможны заморозки до минус 17 градусов.