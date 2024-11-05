На Урале ожидаются ночные заморозки

В Тюмени в эти дни синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, снег, местами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, порывы ветра до 18 м/с. В регионе ожидаются ночные заморозки до минус 11 градусов, днем потеплеет до минус 2 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, в отдельных районах метель, туман и изморось, порывы ветра до 18 м/с. Ночью температура воздуха опустится до минус 16 градусов, днем потеплеет до минус 2 градусов, местами днем возможны заморозки до минус 17 градусов.