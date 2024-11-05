Выращивание огурцов в теплице: пошаговая инструкция для садоводов

Еще один материал для теплиц, известный давно, — стекло. Оно долговечно и устойчиво к воздействиям внешней среды, пропускает до 90% света, надежно сохраняет тепло. Теплицу можно покрыть одним или несколькими слоями стекла. Для форточек и дверей обычно используют более прочное стекло, чем для стен, так как они все время в движении. Однако стекло очень много весит, поэтому каркас и фундамент должны быть соответствующими. Важно помнить, что этот материал может треснуть и об него можно пораниться, а заменить поломанную часть будет сложнее, чем у теплиц из поликарбоната.