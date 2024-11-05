Выращивание огурцов в теплице: пошаговая инструкция для садоводов

Огурцы — одна из самых популярных овощных культур, выращиваемых в мире. Они богаты витаминами и микроэлементами, которые необходимы для поддержания здоровья. Родом огурцы из Индии, но их уже давно выращивают далеко за пределами этой страны. Они теплолюбивы, требуют много света и влаги. Разместить их можно как на улице, так и в теплице. В этой статье мы предлагаем пошаговую инструкцию, которая поможет вам успешно подготовиться к выращиванию огурцов в теплице, начиная от подготовки почвы и заканчивая сбором.
Какую теплицу лучше выбрать для выращивания огурцов
Видов теплиц множество. Выбор нужной зависит от того, как вы планируете выращивать культуру. При горизонтальном расположении (по земле) хватит даже небольшого парника. Для вертикального выращивания нужна большая теплица (от 2 м высотой) с форточкой и двумя дверьми.
Формы у теплиц тоже разные: односкатные и двускатные, в форме шалаша, капельки, купольные, арочные. Ниже рассмотрим виды теплиц в зависимости от материала и их функциональность при выращивании огурцов.
1. Поликарбонатная
Все теплицы состоят из трех частей: фундамента, каркаса и прозрачной части. Поликарбонат как полимерный материал служит долго и почти не требует ухода. Он может противостоять многим видам механических воздействий, легок, отлично удерживает тепло внутри. Для огурцов, как и для многих других растений, можно использовать поликарбонат в виде ячеек или сот с защитой от ультрафиолета (без нее постепенно разлагается и начинает плохо пропускать свет) или без нее. Толщина листов примерно от 4 мм.
2. Стеклянная
Еще один материал для теплиц, известный давно, — стекло. Оно долговечно и устойчиво к воздействиям внешней среды, пропускает до 90% света, надежно сохраняет тепло. Теплицу можно покрыть одним или несколькими слоями стекла. Для форточек и дверей обычно используют более прочное стекло, чем для стен, так как они все время в движении. Однако стекло очень много весит, поэтому каркас и фундамент должны быть соответствующими. Важно помнить, что этот материал может треснуть и об него можно пораниться, а заменить поломанную часть будет сложнее, чем у теплиц из поликарбоната.
3. Пленочная
Кроме стекла и поликарбоната, теплицу можно сделать и из пленки. В отличие от других материалов она более гибкая и пластичная. Пленка бывает разной толщины, может быть армированной, с защитой от ультрафиолета, разной степени теплоудерживающей способности. Держится такой материал на теплицах от одного до нескольких сезонов (зависит от силы механического воздействия, способности электризоваться и количества образования конденсата).
Парник
Создать микроклимат для выращивания огурцов можно и с помощью парника. От теплицы он отличается тем, что это более легкая и простая конструкция: здесь нет дверей и форточек, освещение только естественное, а защитить парник может от неблагоприятных условий окружающей среды только летом (потому что нет обогрева). Еще парник, как правило, временный, то есть весной его ставят, а осенью убирают с огорода. Укрывным материалом у парника служит пленка.
Какие огурцы лучше сажать в теплице
Выбор между теплицей и открытым грунтом зависит от личных предпочтений и условий выращивания.
Для выбора способа выращивания огурцов важно знать об их типе опыления.
Партенокарпические — огурцы, которым не нужно опыление, чтобы завязались плоды. В зеленцах у них нет семян. При этом они не считаются самоопыляемыми, так как им этот процесс для завязи плодов не нужен. Все партенокарпические огурцы числятся гибридами. Считается, что они более устойчивы к болезням и заморозкам, но иногда немного проигрывают во вкусе. Примеры: «Апрельский F1», «Зозуля F1», «Герман F1», «Кураж F1»
и т. д.
Универсальные сорта и гибриды (подходят и для салатов, и для засолки) — можно посадить как в открытом грунте, так и в теплице. Обычно они партенокарпические, теневыносливые и стрессоустойчивые. Примеры: «Дедушкина внучка F1», «Пасамонте F1», «Флагман F1», «Адам F1»
и т. д.
Остальные типы огурцов (пчелоопыляемые сорта и гибриды) можно вырастить только на улице.
Подготовка теплицы и грунта к высадке огурцов
Теплица — это закрытое пространство, которое создает благоприятные условия для роста и плодоношения овощных культур. Однако в такой среде также могут развиваться вредные насекомые и патогенная микрофлора. Поэтому очень важно обрабатывать теплицу весной перед высадкой растений и осенью после сбора урожая.
Сначала выполняют уборку в теплице: выбрасывают мусор, убирают мульчу, моют стенки теплицы хозяйственным мылом или другими средствами, протирают тряпкой.
1. Обработка от вредителей
В качестве средства для дезинсекции используют серную шашку (для деревянных каркасов) и табачную (для железных). Шашку поджигают, а затем оставляют в закрытой теплице. Дым, идущий от шашки, поможет убрать всех вредителей.
Важно: не нужно забывать о мерах предосторожности. Нельзя находиться в теплице в то время, как горит шашка, а после обработки помещение проветривают целый день, чтобы на следующий можно было зайти внутрь.
Далее переходят к обработке земли. Проще всего пролить ее кипятком (3 ведра на 1 кв. м). Чтобы дополнительно пропарить землю, нужно накрыть ее пленкой. Такая процедура поможет убить вредителей в верхних слоях почвы. Правда, вместе с ними погибнет и полезная микрофлора. Восстановить ее можно специальными препаратами и биогумусом.
Вместо кипятка некоторые садоводы обрабатывают землю 1%-м раствором марганцовки (за 14 дней до высадки рассады в первый раз, за 5 дней — во второй). После дезинфекции грунта его также накрывают пленкой для пропаривания.
Два предыдущих способа эффективны для обработки верхних слоев почвы. Чтобы проникнуть глубже, нужны более сильные препараты.
2. Обработка от болезней
Медный купорос нельзя применять для обработки почвы каждый год, потому что он токсичен. Использовать его можно лишь один раз в пять лет. Опрыскивать грунт в теплице им лучше осенью, так он менее негативно скажется на развитии растений.
В качестве профилактики обработать весной теплицу и грунт в ней можно биофунгицидами. В их составе есть микробные антагонисты. Они вырабатывают природный антибиотик, который угнетает возбудителей болезней. Важно помнить, что действие этих препаратов постепенно заканчивается (то есть обработку надо повторять).
Важно: вносить биопрепараты можно только в прогретую и влажную землю. Почву и далее нужно держать влажной, так как иначе биопрепарат не будет действовать.
После обработки грунта в теплице землю накрывают спанбондом для сохранения влаги и тепла. Работать биопрепараты начинают при температуре почвы от +14 °C.
Примеры средств обработки: «Фитоспорин», «Гамаир», «Алирин», «Трихоцин», «Глиокладин»
Из народных средств можно выделить отвар хвои. Сосновые ветки заливают горячей водой, а потом настаивают 20 минут. Этим отваром обрабатывают грунт от грибковых болезней и вредных бактерий.
3. Внесение удобрений в почву
Из органических подкормок можно выделить компост (10 кг на 1 кв. м) и биогумус (3 кг на 1 кв. м). Это универсальные средства для обогащения почвы полезными веществами. При этом биогумус настолько питательный, что вносить его нужно гораздо меньше.
В качестве удобрения можно использовать золу. Это одно из самых ценных удобрений, содержащее много полезных элементов, таких как фосфор, магний, кальций
Важно: вносят золу в зависимости от кислотности грунта, примерно 100 г на 1 кв. м.
Нельзя удобрять золой в течение месяца после внесения азотного удобрения в почву (азот превратится в аммиак) и соединять золу с суперфосфатом и фосфоритной мукой (доступность фосфора будет снижена).
Кроме органических, есть и минеральные удобрения. В начале развития растениям нужен азот для наращивания зеленой массы. Весной для пополнения почвы азотом вносят в грунт аммиачную селитру (5—10 г на 1 кв. м), мочевину (5—10 г на 1 кв. м), сульфат аммония (20—40 г на 1 кв. м).
Важно не перекормить растения, иначе они начнут жировать (наращивать листья в ущерб плодам).
Есть и комплексные удобрения в теплицу, например «Фертика весна-лето», «ОМУ Универсал», «Фаско»
4. Посев сидератов
Чтобы земля в теплице была более плодородной, весной всю площадь внутри засевают сидератами (например, горчицей или редькой масличной). Делают это, как только сойдет снег. Предварительно грунт рыхлят. Семена равномерно распределяют по почве, потом все проливают водой и накрывают спанбондом. При последующей перекопке ростки заделывают в землю. Так получается прекрасная органическая подкормка.
Когда сажают огурцы в теплицу
Огурцы можно выращивать через рассаду, а можно сразу сажать семена в грунт. Делают это, только когда почва достаточно прогреется (примерно до +16 °C), а температура воздуха будет от +15 °C.
При рассадном способе выращивания огурцов их сажают за 20 дней до высадки в землю и постепенно закаливают, когда выносят на улицу.
Посадка огурцов в теплицу: пошаговая инструкция
Для каждого способа посадки огурцов (рассадным или безрассадным) есть свой алгоритм.
Посев безрассадным способом
Перед посадкой семена проверяют на всхожесть: опускают в стакан с водой 1 чайную ложку соли, а затем семена. Используют только те экземпляры, что осели на дно.
Если у семян есть специальное покрытие, то снимать его или обеззараживать не надо. Простые семена можно обеззаразить в растворе перекиси, марганцовки или хлоргексидине.
После этого необработанные семена можно замочить в стимуляторе роста.
Можно заранее прорастить семена, положив их во влажную тряпочку под пленку.
Дальше подготавливают грунт. Он должен быть влажным и теплым. Сажают семена примерно на 3 см вглубь. Между лунками выдерживают расстояние в 25 см, а расстояние между рядами лучше сделать от 60 см.
Можно класть по два семечка в одну лунку (так выше вероятность, что взойдут несколько семян).
После посева грядку укрывают пленкой, которую снимают при появлении ростков.
Важно следить за расстоянием между растениями, ведь огурцы не любят загущенности — они начинают болеть и плохо развиваться.
Посев рассадным способом
Показатели температуры почвы и воздуха для рассадных огурцов такие же, как и для безрассадных.
Высаживают рассаду примерно на 20—25-й (с учетом всходов) день развития. Так как молодые растения получают для развития дополнительные дни, то и урожай на таких культурах будет раньше.
Между лунками расстояние делают в 30 см, а между рядами — около 50 см. Хорошо влияет на рост огурцов шахматная посадка (нет загущения).
Перед посадкой лунки проливают теплой водой.
При посадке саженцы располагают вертикально.
Лунки должны быть по размеру земляного кома в посадочной емкости.
После посадки нужно полить растения теплой водой еще раз.
Почву вокруг растения следует замульчировать торфом с опилками (примерно на 2 см).
Уход за огурцами в теплице
После посадки уход за этой теплолюбивой культурой только начинается. Важно поддерживать комфортный для огурцов микроклимат, вовремя подкармливать и затенять растения.
Полив
Огурцы любят теплую воду. Если на улице стоит жара, то поливы увеличивают, так же поступают в период появления завязей.
Количество поливов зависит от стадии роста огурцов. Рассаду и только что взошедшие семена достаточно увлажнять один раз в 3 дня по 3 л на 1 кв. м. После начала цветения количество поливов увеличивают: один раз в 2 или 3 дня по 5 л на 1 кв. м. В период плодоношения под огурцы почти каждый день вносят по 7—10 л воды.
Если перед поливом на почве видна корка, ее нужно убрать. Увлажняют либо рано утром, либо поздно вечером строго под корень (на листья не должна попасть вода, иначе они будут болеть).
Подкормка
Удобряют огурцы примерно один раз в 10 дней. Для этого используют органические и минеральные подкормки. Вносить удобрения нужно в пасмурную погоду, чтобы не обжечь растения. Для огурцов есть два типа подкормок: по листу и под корень. Средства выбирают в зависимости от недостатка веществ.
Температура
При высадке рассады температура должна быть около +22 °C, в период цветения — от +25 °C, при плодоношении — +25…+30 °C.
Освещение
Огурцам хватает летом 10 часов солнечного света.
Проветривание
Свежий воздух важен для профилактики болезней и в жару. Но при этом нельзя допускать сквозняка.
Влажность
Огурцам для хорошего роста нужно от 80 до 95% влажности. Иначе они могут начать горчить и плохо расти.
Обработка от болезней и вредителей
Против заболеваний нужны фунгициды, а против вредителей — инсектициды соответствующего назначения. Рекомендуем применять специальные препараты строго по инструкции.
Формирование огурцов в теплице: основные приемы
Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России», советует ознакомиться со следующей информацией:
— Огурцы — это одна из самых популярных культур, выращиваемых в теплицах. Правильный уход за ними позволяет получить богатый урожай. Одним из важных этапов ухода считается формирование растений, которое включает в себя обрезку, пасынкование и подвязывание.
Обрезка для огурцов в теплице проводится для того, чтобы:
Повысить урожайность. Удаление лишних побегов и листьев позволяет растению направить все силы на формирование плодов.
Предотвратить загущение. Загущенные посадки могут привести к развитию болезней и снижению урожайности.
Улучшить освещение. Обрезка позволяет солнечным лучам лучше проникать внутрь растения, что способствует фотосинтезу.
Обрезку огурцов проводят в несколько этапов:
1. Удаление нижних листьев. Когда растение достигнет высоты 30—40 см, можно начать удалять нижние листья. Это позволит улучшить циркуляцию воздуха и снизить риск развития болезней.
2. Обрезка боковых побегов. Боковые побеги, которые образуются в пазухах листьев, также нужно удалять. Это позволит растению направить все силы на формирование основных побегов.
3. Прищипывание верхушки. Когда растение достигнет желаемой высоты, можно прищипнуть верхушку. Это позволит остановить рост растения и направить все силы на формирование плодов.
Важно помнить, что обрезка должна быть умеренной. Не следует удалять слишком много листьев и побегов, так как это может привести к снижению урожайности.
Пасынкование — это удаление боковых побегов, которые образуются в пазухах листьев. Это позволяет растению направить все силы на формирование основных побегов и плодов.
Пасынкование проводят в несколько этапов:
1. Удаление боковых побегов, которые образовались в нижней части растения. Это позволит улучшить циркуляцию воздуха и снизить риск развития болезней.
2. Удаление боковых побегов, которые образовались выше первого листа. Это позволит растению сформировать больше плодов.
3. Удаление боковых побегов, которые образовались выше второго листа. Это позволит растению сформировать больше плодов и улучшить освещение.
Важно проводить пасынкование регулярно, чтобы предотвратить загущение посадок.
Подвязывание огурцов в теплице позволяет предотвратить их полегание и улучшить освещение. Для подвязывания можно использовать специальные сетки или шпалеры.
Подвязывание проводят в несколько этапов:
1. Установка опор. Опоры могут быть изготовлены из дерева, металла или пластика. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес растений.
2. Подвязывание растений. Растения подвязывают к опорам с помощью шпагата или проволоки.
3. Формирование растения. Когда растение достигнет желаемой высоты, можно сформировать его в один или два стебля.
Важно помнить, что подвязывание должно быть аккуратным, чтобы не повредить растения.
Формирование огурцов в теплице — это важный этап ухода за растениями. Он позволяет повысить урожайность, предотвратить загущение посадок и улучшить освещение. При правильном формировании можно получить богатый урожай вкусных и хрустящих огурцов.
Время плодоношения огурцов в теплице
Обычно в теплицах плоды появляются раньше, чем на улице. Огурцы плодоносят с июня по начало сентября. Теоретически одно растение способно приносить плоды 3 месяца. Но, как правило, уже через месяц куст заболевает и перестает плодоносить. По степени спелости огурцы делятся на раннеспелые (45—50 дней до начала плодоношения), среднеспелые (50—55 дней), позднеспелые (более 55 дней).
Что делать, если огурцы в теплице страдают от болезней и вредителей
Если плоды в теплице страдают от заболеваний и насекомых-вредителей, необходимо принять меры для их устранения. Во-первых, следует определить причину проблемы, чтобы выбрать подходящий метод борьбы. Во-вторых, нужно соблюдать правила агротехники и проводить профилактические мероприятия для предотвращения повторного заражения.
Желтеют листья огурцов
Эта проблема может быть связана со многими факторами. Если листья желтеют от недостатка или избытка влаги, нужно просто наладить систему полива. В тесных темных теплицах листьям не будет хватать места и света — и они тоже начнут желтеть.
В самом начале роста листья могут начать желтеть, если поврежден корень при пересадке. Можно пригнуть огуречную плеть к земле и присыпать грунтом. Так корневая система со временем увеличится.
От солнечного ожога, низкой влажности, перегрева или переохлаждения, нехватки проветривания, старости листья огурцов также могут желтеть.
Еще это происходит при поражении грибковыми болезнями, нехватке элементов и появлении вредителей. От заболеваний растения можно обработать специальными средствами, для избавления от вредных насекомых помогут инсектициды, а недостающие элементы восполнит правильно подобранная подкормка.
Паутинный клещ на огурцах
Для начала убирают мульчу и растительные остатки возле растения, отрезают пораженные листья и ветки (и сжигают). Сам огуречный куст обрабатывают специальными средствами. В качестве народного рецепта можно использовать зольный раствор (30 г развести в горячей воде, процедить, добавить к раствору 10 л воды). Среди химических препаратов эффективны «Карбофос» и «Дикофол».
В качестве профилактических мер следят за влажностью, температурой, регулярно проветривают теплицу, вносят больше фосфорных, чем азотных удобрений.
Мучнистая роса на огурцах
Обрабатывают листья огурцов бордоской смесью (по инструкции), содовым раствором (50 г на 10 л воды), золой (1 кг золы, 1 столовая ложка хозяйственного мыла, 10 л воды), марганцовкой (1,5 г на 10 л воды). Еще можно покупать семена, устойчивые к этому заболеванию и поддерживать нормальный микроклимат в теплице (подходящие температура, влажность
Огуречная мозаика
Для начала нужно удалить пораженные части растений (на них будет как будто нарисована желтая мозаика), сжечь их. Инструменты хорошо обработать. Далее обрабатывают грунт в теплице светлым раствором марганцовки, раствором сыворотки (1 часть сыворотки к 10 частям воды, 15 капель йода). Регулярно обрабатывают посадки инсектицидами, чтобы не дать подобраться к ним переносчикам этого вирусного заболевания.
Нехватка калия
Если плоды огурцов стали грушевидной формы, по краям листьев появилась сухая кайма, а между жилками — коричневые пятна, то растениям не хватает калия. Подкормить их можно золой.
Нехватка фосфора
Огуречные завязи опадают, листья приобретают темно-зеленый цвет, появляется бурая кайма на листовых пластинах. Огурцы удобряют суперфосфатом.
Советы эксперта
Николай Хромов перечислил плюсы выращивания огурцов в теплице.
Защита от неблагоприятных погодных условий. В теплице растения защищены от ветра, града, сильного дождя и других природных явлений, которые могут повредить урожай.
Создание оптимального микроклимата. В теплице можно поддерживать постоянную температуру, влажность и освещенность, что благоприятно сказывается на росте и развитии растений.
Ускорение созревания урожая. В теплице огурцы созревают быстрее, чем в открытом грунте, что позволяет получить урожай раньше и в большем объеме.
Защита от вредителей и болезней. В теплице проще контролировать состояние растений и предотвращать появление вредителей и болезней.
Возможность выращивания в любое время года. При наличии отопления и освещения в теплице можно выращивать огурцы круглый год, получая урожай даже зимой.
Экономия пространства. В теплице растения можно разместить более компактно, что позволит получить больший урожай с меньшей площади.
Контроль над качеством почвы. В теплице можно контролировать состав и качество почвы, что благоприятно сказывается на росте и развитии растений.
Удобство ухода за растениями. В теплице легче ухаживать за растениями, так как они находятся в одном месте и не требуют постоянного перемещения.
Возможность выращивания редких сортов. В теплице можно выращивать редкие и экзотические сорта огурцов, которые не подходят для открытого грунта.
Увеличение урожайности. При правильном уходе и создании оптимальных условий урожайность огурцов в теплице может быть значительно выше, чем в открытом грунте.
Подкормка огурцов в теплице играет важную роль в получении богатого урожая. Ниже несколько рецептов подкормок, которые могут быть полезны.
Минеральные удобрения:
аммиачная селитра (15 г на 10 л воды);
суперфосфат (30 г на 10 л воды);
калийная соль (10 г на 10 л воды).
Органические удобрения:
настой коровяка (1: 10) или птичьего помета (1: 20);
настой крапивы (1 кг свежей крапивы на 10 л воды, настаивать 5—7 дней).
Комплексные удобрения:
«Кемира люкс» (10—20 г на 10 л воды);
«Кристалон» (20 г на 10 л воды).
При использовании минеральных удобрений необходимо строго соблюдать дозировку, чтобы не перекормить растения. Органические удобрения можно применять в большем количестве, но также не следует злоупотреблять ими. Комплексные удобрения содержат необходимые микроэлементы и могут быть использованы в соответствии с инструкцией.
Что нужно знать о выращивании огурцов в теплице
Для получения хорошего урожая важно уметь выращивать культуры и обеспечивать им хороший уход. Далее подведем итог, что нужно для выращивания огурцов в теплице:
1. Для выращивания огурцов можно выбрать теплицу или парник.
2. Покрытие у теплицы может быть любое (стекло, пленка, поликарбонат), у каждого есть свои плюсы и минусы. Проще всего ухаживать за поликарбонатными теплицами.
3. Сажать в теплице можно партенокарпические огурцы и универсальные сорта и гибриды.
4. Весной теплицу нужно помыть, обработать от насекомых и болезней специальными средствами, внести удобрения и посадить сидераты (а потом перекопать землю, заделывая их в грунт).
5. Сажать огурцы в теплицу нужно не раньше, чем температура воздуха и земли будет в районе +16 °C.
6. Огурцы можно выращивать как рассадным, так и безрассадным способом. Оба метода имеют свои плюсы и минусы.
7. После посадки нужно следить за поливом, внесением подкормок, температурой, освещением, влажностью, регулярностью проветриваний, формированием кустов, а также периодически обрабатывать огурцы от болезней и вредителей.
8. Огурцы делятся на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Плодоносят они в период с июня по сентябрь.
9. Огурцы могут страдать от болезней, вредителей и нехватки элементов. Важно вовремя опознать проблему, а затем обработать растение в соответствии с инструкцией.
10. Культивирование огурцов в теплице защитит их от неблагоприятных условий, ускорит созревание, позволит выращивать овощи в любое время года.
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»