Облачная погода с умеренными осадками и до плюс 4 градусов ожидаются в среду в Москве

Днем в столице будет от плюс 2 до плюс 4 градусов. В ночь на четверг температура воздуха не изменится. В течение дня ожидается снег, переходящий в дождь.
Ветер западный, 7−12 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.
В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах нуля — плюс 5 градусов, в ночь на четверг — без изменений.
Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье будет действовать желтый режим погодной опасности до 11:00 6 ноября.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снег в Москве начнет сходить с 7 числа, сильных осадков в течение текущей недели не будет, а к выходным температура днем может достичь плюс 10.