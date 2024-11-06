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Облачная погода с умеренными осадками и до плюс 4 градусов ожидаются в среду в Москве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/, Облачная погода, умеренные осадки в виде снега с дождем и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Олбани: +19° 5 м/с 64% 754 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

Днем в столице будет от плюс 2 до плюс 4 градусов. В ночь на четверг температура воздуха не изменится. В течение дня ожидается снег, переходящий в дождь.

Ветер западный, 7−12 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах нуля — плюс 5 градусов, в ночь на четверг — без изменений.

Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье будет действовать желтый режим погодной опасности до 11:00 6 ноября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снег в Москве начнет сходить с 7 числа, сильных осадков в течение текущей недели не будет, а к выходным температура днем может достичь плюс 10.