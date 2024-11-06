В Москве прошедшая ночь стала самой холодной в ноябре

«Сегодня у нас была самая холодная ночь в ноябре. Минимальная температура воздуха на опорной столичной метеостанции ВДНХ составила минус 1,7 градусов, в Тушино и Строгино — минус 2,5, в Бутово — минус 5,4. В Подмосковье холоднее всего было в Талдоме — минус 6,6», — сказал он.
В среду погода будет определятся влиянием прохождения теплого атмосферного фронта, уточнил Тишковец.
«Во второй половине дня, примерно с 14−15 часов, пойдут осадки, причем они сегодня будут в трех фазовых состояниях. Сначала это будет снег, потом мокрый снег, ну и поздним вечером, когда температура достигнет самой высокой точки, даже пойдет дождь», — пояснил он.
К предстоящим выходным снег растает, затем москвичей ожидают оттепельные дни, когда температура не будет опускаться ниже нуля.