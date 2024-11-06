В Москве прошедшая ночь стала самой холодной в ноябре

«Во второй половине дня, примерно с 14−15 часов, пойдут осадки, причем они сегодня будут в трех фазовых состояниях. Сначала это будет снег, потом мокрый снег, ну и поздним вечером, когда температура достигнет самой высокой точки, даже пойдет дождь», — пояснил он.