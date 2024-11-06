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В Москве прошедшая ночь стала самой холодной в ноябре

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Эта ночь в Москве стала самой холодной в ноябре, сегодня днем после обеда жителей столицы ожидают снег, который перейдет в мокрый снег и дождь. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Олбани: +18° 6 м/с 68% 754 мм рт. ст. +12°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Сегодня у нас была самая холодная ночь в ноябре. Минимальная температура воздуха на опорной столичной метеостанции ВДНХ составила минус 1,7 градусов, в Тушино и Строгино — минус 2,5, в Бутово — минус 5,4. В Подмосковье холоднее всего было в Талдоме — минус 6,6», — сказал он.

В среду погода будет определятся влиянием прохождения теплого атмосферного фронта, уточнил Тишковец.

«Во второй половине дня, примерно с 14−15 часов, пойдут осадки, причем они сегодня будут в трех фазовых состояниях. Сначала это будет снег, потом мокрый снег, ну и поздним вечером, когда температура достигнет самой высокой точки, даже пойдет дождь», — пояснил он.

К предстоящим выходным снег растает, затем москвичей ожидают оттепельные дни, когда температура не будет опускаться ниже нуля.