Тропический шторм «Рафаэль» приближается к Кубе. Закрыты аэропорты

На Кубе чиновники оперативно приступили к сбору мусора и очистке канализации, особенно в столице Гаване. Как сообщает государственная газета Кубы Granma со ссылкой на руководителя Кубинского Центра прогнозов Метеорологического института Мириам Тереситу Льянес, ливни, интенсивные дожди и грозы продолжатся сегодня в восточных и центральных регионах страны. Позже ливни распространятся на запад кубинского архипелага. Воздействие шторма на Кубу будет зависеть от траектории и интенсивности, достигнутой этим тропическим штормом, в зоне особого риска находятся западные регионы страны и второй по величине муниципалитет Хувентуд.