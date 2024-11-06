Тропический шторм «Рафаэль» приближается к Кубе. Закрыты аэропорты

Работа нескольких международных аэропортов Кубы, в том числе Гаваны и Варадеро, приостановлена с 00:00 среды, 6 ноября (08:00 мск) до 12:00 (20:00 мск) четверга, 7 ноября. Об этом сообщил министр транспорта Кубы Эдуардо Родригес Давила в Facebook (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), пояснив это «неизбежным приближением урагана первой категории “Рафаэль”, который окажет непосредственное влияние на западные районы страны».
Пассажирам, планирующим отправиться в период приостановки, рекомендовано обращаться в агентство или авиакомпанию, у которой они приобрели билеты, чтобы перенести поездку.
Тропический шторм «Рафаэль» уже обрушился на Каймановы острова в Карибском море и двигается к побережью Кубы, набрав силу урагана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального центра по наблюдению за ураганами в США (National Hurricane Center, NHC). Скорость ветра составила 130 км/час, по данным NHC, шторм может ненадолго ослабеть над Кубой, но затем перейдет в юго-восточную часть Мексиканского залива в виде урагана.
Шторм прошелся по Ямайке, но о погибших и раненых пока не сообщалось. При этом власти подготовили четыре аварийных убежища. Власти Каймановых островов заявили, что сегодня дети не идут в школу. Производители нефти и газа начали останавливать добычу в Мексиканском заливе и вывозить рабочих с платформ перед приближением урагана.
На Кубе чиновники оперативно приступили к сбору мусора и очистке канализации, особенно в столице Гаване. Как сообщает государственная газета Кубы Granma со ссылкой на руководителя Кубинского Центра прогнозов Метеорологического института Мириам Тереситу Льянес, ливни, интенсивные дожди и грозы продолжатся сегодня в восточных и центральных регионах страны. Позже ливни распространятся на запад кубинского архипелага. Воздействие шторма на Кубу будет зависеть от траектории и интенсивности, достигнутой этим тропическим штормом, в зоне особого риска находятся западные регионы страны и второй по величине муниципалитет Хувентуд.
Во вторник днем Государственный департамент США опубликовал предупреждение для Кубы, в котором предложил вылет неосновному персоналу и гражданам США, а также рекомендовал другим «пересмотреть поездки на Кубу из-за потенциального воздействия тропического шторма “Рафаэль”.
Вечером 5 ноября посольство России на Кубе призвало российских туристов соблюдать меры предосторожности в связи с приближением к западному побережью острова тропического шторма.
«Настоятельно рекомендуем соблюдать меры предосторожности, строго следовать указаниям местных властей, зарядить мобильные телефоны», — сказано в сообщении дипмиссии в телеграмме-канале.
Это не первая чрезвычайная ситуация на Кубе за последние недели. Энергетическая система Кубы рухнула в прошлом месяце. 18 октября произошел масштабный блэкаут (системная авария в энергосистеме, сопровождаемая массовым отключением потребителей) из-за чрезвычайного происшествия на ТЭЦ Антонио Гутьереса в Матансасе, крупнейшей на острове. В результате без электричества оказались около 10 млн человек, а восстановление осложнилось прохождением урагана «Оскар». Еще один шторм еще больше подорвет усилия местных властей по стабилизации ситуации с энергообеспечением островного государства, отмечает Reuters.