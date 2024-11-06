Каланхоэ: уход за комнатным цветком в домашних условиях

Обновляют почву и емкость у каланхоэ по мере роста растения, обычно один раз в два года и только весной. Новый горшок должен быть чуть больше предыдущего, а грунт — свежим и питательным. При пересадке важно не повредить корневую систему каланхоэ. После этого мероприятия можно пролить растение корнестимулирующим препаратом под названием «Циркон». Средство поможет тропическому растению быстрее адаптироваться к новому горшку и ускорит активное образование новых корешков.