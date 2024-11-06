Каланхоэ: уход за комнатным цветком в домашних условиях

В статье подробно рассмотрим основные аспекты ухода за каланхоэ в домашних условиях. Вы узнаете о различных видах и сортах тропического растения, необходимых условиях для успешного выращивания, методах размножения, а также о возможных проблемах и эффективных способах их решения.
Что важно знать о домашнем растении каланхоэ
Это многолетний цветок семейства толстянковых, родом из тропических и субтропических регионов мира. Каланхоэ популярно как декоративное растение благодаря своим ярким соцветиям и мясистым темно-зеленым листьям. Культура ценится за свою неприхотливость в уходе и способность стойко переносить любые неблагоприятные условия. Ниже приведены ключевые факты о цветке.
|Семейство
|Толстянковые (Crassulaceae)
|Род
|Каланхоэ (Kalanchoideae)
|Происхождение
|Тропики и субтропики Африки, Азии и Америки
|Листья
|Сочные, мясистые, темно-зеленые листья разных форм
|Цветение
|В основном зимний и весенний период (с января по май)
|Высота растения
|В зависимости от вида, от 10 см до 1,5 м
|Токсичность
|Неядовитый комнатный цветок. Каланхоэ безопасен для детей, но токсичен для кошек и собак
|Польза
|Очищает воздух в помещении, удаляет вредоносные бактерии
|Размножение
|Черенками, семенами, листьями, детками
Виды и сорта цветка каланхоэ с фото
В дикой природе существует множество разновидностей, отличающихся формой листьев, размером и цветом бутонов. Основные и популярные виды и сорта каланхоэ в домашнем цветоводстве представлены ниже:
Каланхоэ Блоссфельда (Kalanchoe blossfeldiana) — компактный вид растения с яркими соцветиями различных оттенков, от желтого до ярко-фиолетового, цветущими в зимний период. Высота декоративного растения до 30 см.
«Том Тумб» (Kalanchoe blossfeldiana Tom Thumb) — компактный сорт культуры с небольшими цветками ярко-красного цвета. Отлично подходит для выращивания в маленьких горшках в квартире.
Каланхоэ Дегремона (Kalanchoe daigremontiana) — вид отличается длинными, толстыми, зубчатыми темно-зелеными листьями, на которых формируются детки для размножения. Соцветия мелкие и бледно-розовые. Высота каланхоэ Дегремона до 100 см.
Каланхоэ Мангина (Kalanchoe manginii) — компактный вид растения с ниспадающими побегами и колокольчатыми цветками красного или оранжевого цвета, соцветия длиной до 2,5 см. Высота растения до 40 см.
«Тесса» (Kalanchoe manginii Tessa) — сорт с нежно-розовыми колокольчатыми цветками. Растение отличается лежачими стеблями и компактными размерами, что делает его идеальным для подвесных корзин.
«Венди» (Kalanchoe manginii Wendy) — сорт растения с более крупными колокольчатыми цветками красного или пурпурного оттенка. Этот сорт также используют для выращивания в подвесных горшках.
Каланхоэ трубкоцветное (Kalanchoe tubiflora) — вид с узкими длинными листьями, обильно покрытыми детками. Цветет растение трубчатыми соцветиями преимущественно красного, желтого, оранжевого, фиолетового оттенка. Каланхоэ вырастает до 70 см в высоту.
Каланхоэ Федченко (Kalanchoe fedtschenkoi) — компактный вид тропического растения с сизовато-зелеными листьями с красноватой каемкой и нежными розовыми цветками. Высота каланхоэ Федченко до 60 см.
Каланхоэ Лусия (Kalanchoe luciae) — вид с широкими, темно-зелеными, лопастными округлыми листьями с краснеющими на солнце краями. Растение активно формирует плотную розетку на короткой ножке с короткими междоузлиями. Каланхоэ достигает 60 см в высоту, шириной 20 см.
Уход за каланхоэ в домашних условиях
Этот цветок считается одним из самых неприхотливых комнатных растений. Однако для поддержания здоровья и красивого внешнего вида важно соблюдать несколько основных правил ухода. Далее поделимся секретами пышного цветения каланхоэ.
Грунт и горшок
Каланхоэ предпочитает легкую и хорошо дренированную почву. Идеально подойдет смесь для суккулентов или кактусов, состоящая из дерновой земли, торфа, песка и цеолита (2: 1: 1: 1).
Корневая система у растения обширная и поверхностная, поэтому при выборе горшка стоит отдавать предпочтение более широким и не слишком глубоким экземплярам. Обязательно обращайте внимание на наличие дренажных отверстий на дне. Они помогут вывести лишнюю воду из почвы, что предотвратит активное загнивание корней.
Температура и освещение
Оптимальный диапазон для каланхоэ в летний период — +20…+25 °C. Зимой старайтесь поддерживать температуру не ниже +15 °C. Растение предпочитает яркий рассеянный свет, но может переносить и прямое солнце, особенно в утренние или вечерние часы. В условиях недостаточного освещения каланхоэ может резко прекратить обильное цветение. При избытке освещения темно-зеленые листья растения могут приобретать красноватый оттенок по краям, так называемый загар.
Режим полива
Каланхоэ, как и большинство суккулентов, не требует частого увлажнения. Летом его поливают один раз в неделю, зимой — реже, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Важно избегать застоя воды в поддоне, так как это может привести к активному загниванию корней.
Влажность воздуха
Каланхоэ комфортно себя чувствует в условиях обычной комнатной влажности. Оно не требует опрыскивания, но если воздух в помещении слишком сухой, можно иногда протирать листья влажной тряпкой, чтобы удалить пыль.
Подкормка и удобрения
В период интенсивного роста и цветения каланхоэ следует вносить комплексные минеральные элементы в грунт. Рекомендуется использовать удобрения для кактусов или суккулентов с интервалом один раз в месяц. Зимой подкормку можно прекратить или сократить до одного раза в два месяца.
«Для того чтобы заставить обильно цвести каланхоэ, необходимо на три недели поставить растение в прохладное и темное место, не поливая его. Затем растительную культуру возвращают на прежнее место, постепенно вводя обратно умеренный полив и комплексные удобрения», — советует Оксана Бажина, цветовод с 30-летним опытом и коллекцией растений в 205 экземпляров, автор телеграм-канала «Все о растениях».
Пересадка
Обновляют почву и емкость у каланхоэ по мере роста растения, обычно один раз в два года и только весной. Новый горшок должен быть чуть больше предыдущего, а грунт — свежим и питательным. При пересадке важно не повредить корневую систему каланхоэ. После этого мероприятия можно пролить растение корнестимулирующим препаратом под названием «Циркон». Средство поможет тропическому растению быстрее адаптироваться к новому горшку и ускорит активное образование новых корешков.
Обрезка
Для поддержания компактной декоративной формы и стимулирования обильного цветения необходимо своевременно проводить формирующую обрезку каланхоэ с помощью чистых и острых инструментов. Рекомендуем удалять отцветшие цветоносы и слабые сухие побеги. А молодые растения аккуратно прищипывают для лучшего ветвления.
Уход после цветения
После завершения цветения каланхоэ необходимо создать период покоя, поэтому советуем уменьшить полив, прекратить подкормку и перенести растение в более прохладное место. Это поможет растительной культуре восстановить силы и подготовиться к следующему этапу цветения.
Размножение комнатного цветка каланхоэ
Количество растений легко можно увеличить разными способами. Каждый метод имеет свои особенности и может быть использован в зависимости от условий и наличия исходного материала.
Черенками
Один из самых простых и популярных способов размножения каланхоэ. Отрезают здоровый побег длиной 5—10 см, оставляют его на пару часов для подсушивания среза, затем укореняют этот черенок в легком грунте или воде. После появления небольших корней черенок высаживают в отдельный горшок с питательной почвой.
Листами
Для этого метода размножения выбирают здоровый и плотный лист каланхоэ. Его аккуратно отделяют от растения, подсушивают срез и помещают в грунт. Через несколько недель на основании листа появляются корни и детки.
Семенами
Более трудоемкий процесс, который дает возможность получить много новых растений. Семена поверхностно сажают во влажный почвенный субстрат, аккуратно накрывают пленкой и помещают в теплое место. Через две или три недели появляются здоровые всходы каланхоэ, которые после достижения достаточного размера корневой системы пикируют по отдельным емкостям.
Детками
Живородящие виды каланхоэ на листьях уже имеют крошечные растения. Выбирают самых крупных деток и аккуратно отделяют от основного растения. Далее высаживают их в отдельные горшки с питательным субстратом.
Болезни каланхоэ
Это тропическое растение редко заболевает различными болезнями, но при неправильном уходе возможно появление следующих проблем:
Мучнистая роса. Это белый налет на листьях, вызванный избыточной влажностью и недостатком вентиляции в помещении. Советуем тщательно обработать растение фунгицидом по листве.
Гниль корней. Чрезмерный полив приводит к загниванию корневой системы каланхоэ. При этом заболевании растение начнет активно вянуть, сбрасывать листья и желтеть. Необходимо своевременно сменить полностью грунт, пролить несколько раз по инструкции цветок фунгицидом и нормализовать полив.
Вредители каланхоэ
Как и все комнатные растения, эта растительная культура может подвергаться нападению насекомых.
Тля. Это мелкие насекомые, питающиеся соками растений, действия насекомых приводят к деформации листьев. Смойте всех вредителей теплым душем и тщательно обработайте препаратом под названием «Фитоверм» или любым другим инсектицидом по листу.
Паутинный клещ. Это мелкие паукообразные, которые размножаются на обратной стороне листа. Паутинный клещ создает тонкую паутинку на каланхоэ. Следует провести теплый душ и тщательно обработать цветок акарицидом два или три раза с промежутком в неделю.
Щитовка. Паразиты, прикрепляющиеся к стеблям и нижней стороне листьев, приводят к активному увяданию растения. Обработка в этом случае проводится путем проливания грунта раствором инсектицида. А также необходимо вручную убрать с растения всех вредителей.
Основные проблемы при выращивании каланхоэ
При выращивании каланхоэ могут возникнуть различные трудности. Ниже приведены основные из них и рекомендации по их устранению.
1. Проблема: активно желтеют листья. Причина: переувлажнение или недостаток света.
Уменьшить полив, перенести растение в более светлое место.
2. Проблема: отсутствие цветения. Причина: недостаток света или питания.
Обеспечить яркое освещение, подкормить удобрением для кактусов, а каланхоэ Блоссфельда — каждые две недели удобрением для цветущих растений.
3. Проблема: гниение стеблей. Причина: чрезмерный полив.
Сократить частоту полива, пересадить в свежий грунт.
Полезная информация о выращивании каланхоэ в домашних условиях
Это идеальное растение для начинающих цветоводов благодаря своей неприхотливости и устойчивости к неблагоприятным условиям. Несмотря на простоту ухода, соблюдение основных правил позволит вам наслаждаться ярким обильным цветением и здоровым видом этого тропического растения в течение многих лет. Итак, следуя простым рекомендациям по уходу за каланхоэ, вы сможете создать в своем доме настоящий оазис зелени, который будет радовать вас круглый год.
1. Избыточный полив считается основной причиной заболеваний каланхоэ, поэтому важно соблюдать определенный график увлажнения этого растения.
2. Каланхоэ требует яркого, но рассеянного света для обильного цветения.
3. Лучше пересаживать каланхоэ каждые два или три года, чтобы растение успевало активно наращивать обширную поверхностную корневую систему.
4. Обрезка способствует формированию компактного куста и стимулирует новое цветение у цветка.
5. В период после цветения каланхоэ нуждается в покое, чтобы восстановить силы для следующего цикла цветения.
6. Размножение каланхоэ возможно различными способами: черенками, листьями, семенами и детками.
7. Для предотвращения болезней важно следить за уровнем влажности и регулярно проветривать помещение.
Автор: Лия Шарафулина
Эксперт: Оксана Бажина, цветовод с 30-летним опытом и коллекцией растений в 205 экземпляров, автор телеграм-канала «Все о растениях»