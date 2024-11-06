Есть нюанс. Льем в декабрист в ноябре — зацветет пышными шапками

Некоторые удобрения содержат указания на период покоя. У декабриста, цветущего с ноября по февраль, этот период начинается весной после цветения, а не зимой, как у большинства растений. В течение периода покоя, который длится около одного-двух месяцев, подкормка не проводится. Возобновить внесение удобрения следует с появлением новых листьев. В остальном зимний уход за декабристом аналогичен обычному: достаточно света, умеренный полив и защита от холода.