Есть нюанс. Льем в декабрист в ноябре — зацветет пышными шапками

Декабрист или шлюмбергера любит свет, но не выносит палящего солнца. В помещении лучше всего разместить его на восточном или северном подоконнике.
Родом из бразильских тропиков, где она цепляется за ветви деревьев, шлюмбергера нетребовательна к составу почвы. Опытный садовод Любовь Ледвянкина рекомендует смесь из кактусовой почвы, торфа, сфагнума, керамзита, песка и листового перегноя. Важно, чтобы почва была от слабокислой до слабощелочной, но ближе к нейтральному значению.
Цветок декабрист требует заботливого полива. Его почву поливают лишь после полного высыхания. Летом достаточно увлажнения каждые 3−5 дней, а осенью раз в неделю. Снижение частоты полива осенью помогает растению подготовиться к цветению.
Однако перелив крайне нежелателен, поэтому лучше использовать умеренные дозы воды. Некоторые садоводы предпочитают поливать декабрист через поддон, но в этом случае излишки воды следует слить через полчаса, чтобы избежать загнивания корней.
Для подкормки декабриста в ноябре оптимально подходят комплексы для кактусов и суккулентов, такие как «Агрикола», «Фаско» и Bona Forte. Следуйте инструкциям по применению этих удобрений. Народные средства следует использовать с осторожностью, поскольку в естественной среде обитания шлюмбергера не питается дрожжами или чайной заваркой.
Некоторые удобрения содержат указания на период покоя. У декабриста, цветущего с ноября по февраль, этот период начинается весной после цветения, а не зимой, как у большинства растений. В течение периода покоя, который длится около одного-двух месяцев, подкормка не проводится. Возобновить внесение удобрения следует с появлением новых листьев. В остальном зимний уход за декабристом аналогичен обычному: достаточно света, умеренный полив и защита от холода.