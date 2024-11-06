Народные приметы на 7 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре дата обозначена как Дедовские плачи. На Руси в этот день поминали усопших родственников и друзей. 7 ноября и на следующий чаще всего наблюдается дождь или снег. По поверью, это природа оплакивает ушедших в иной мир людей.
Приметы погоды 7 ноября
Звезды на небе тускло светятся — день будет холодным и ненастным.
Выпало много снега — будет хороший урожай злаковых.
Если листья в этот день еще не опали, значит зима будет суровой и затяжной.
Туман утром — к оттепели. Солнечный день предвещал раннюю весну. Сухая погода без осадков сулила холодную и морозную зиму.
Сильный ветер указывал на то, что плохая погода задержится. Вороны сидят на нижних ветках деревьев — к сильному ветру. Алый закат сулил плохую погоду.
Что можно делать 7 ноября
В этот день люди подробно планировали свои дела. Говорилось, что только в этом случае начинания обернутся успехом и принесут результат.
Крестьяне в этот день ходили на кладбище, приводили в порядок могилки, зажигали свечи. Нищим раздавали еду, чтобы те помянули умерших. Дома люди тоже устраивали поминки. На стол ставили блюда, которые любили покойные родственники.
Еще в этот день помогали обездоленным и сиротам. Детей, оставшихся без родителей, опекали всей деревней. Одним из самых страшных грехов считалось обмануть сироту или что-то украсть у него. Отметим, им стараются помогать и сейчас. Так, для них есть льготы при поступлении в колледж.
Женщины 7 ноября раскаивались в грехах, чтобы встретить зиму с чистыми помыслами.
В этот день можно было браться за сложные дела, которые долго не получалось довести до конца. Люди верили, что именно 7 ноября они могут быть выполнены легко и просто.
Полезным считалось в этот день отказаться от вредных привычек, иначе они будут очень вредить здоровью.
Что запрещено делать 7 ноября
Теперь расскажем про народные приметы на 7 ноября в 2024 году о запретах.
- Продавцам в этот день советовали не есть хлеб. Говорилось, что иначе у них не будет торговли. Остальные тоже не ели хлеб, чтобы год был легким.
- Крестьяне, продающие зерно, не меняли в этот день место, на котором они торгуют. Они опасались, что так они спугнут удачу.
- Не советовали также много, часто и громко смеяться — якобы это сулило слезы.
- Также 7 ноября люди старались не лгать, не обманывать. По поверью, тот, кто соврет в этот день, будет жить во лжи весь год.
- Запрещалось плакать в перьевую подушку. Люди верили, что перо помнит слезы и что оно будет заряжать негативными воспоминаниями и эмоциями любого, кто будет на нем спать. К слову, современные эксперты призывают уделить пристальное внимание выбору подушки. Они советуют приобретать модели, где предусмотрено как более высокое положение для сна на боку, так и низкое — для позы на спине. В идеале у подушки также должна быть выемка для плеча.
- 7 ноября считали энергетически сильным днем, потому запрещалось лениться и бездельничать.
- Не советовали употреблять большое количество лекарств, пить много алкоголя, есть жирную пищу.