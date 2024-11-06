Народные приметы на 7 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Еще в этот день помогали обездоленным и сиротам. Детей, оставшихся без родителей, опекали всей деревней. Одним из самых страшных грехов считалось обмануть сироту или что-то украсть у него. Отметим, им стараются помогать и сейчас. Так, для них есть льготы при поступлении в колледж.