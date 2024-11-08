Гардения: уход за комнатным цветком в домашних условиях

Этот тропический капризный кустарник требует особого ухода, но в ответ на заботу он долго будет радовать пышным цветением и декоративной темно-зеленой листвой своих владельцев. В этой статье мы подробно рассмотрим, как правильно ухаживать за гарденией в домашних условиях, чтобы декоративное растение сохраняло привлекательный вид и нежный аромат круглый год.
Что важно знать о домашнем растении гардения
Декоративная культура требует внимательного подхода и соблюдения ряда условий для активного развития и обильного цветения. В таблице ниже представлена основная информация, которую необходимо учитывать при выращивании гардении в домашних условиях.
|Семейство
|Мареновые (Rubiaceae)
|Род
|Вид древесных растений рода гардения (Gardenia)
|Происхождение
|Тропические и субтропические регионы Азии и Африки
|Листья
|Широкие, яйцевидные, темно-зеленые, кожистые листья
|Цветение
|С весны до поздней осени, а еще существуют сорта гардении, которые цветут и в зимние месяцы
|Соцветия
|Белые, кремовые или желтые бутоны до 10 см в диаметре
|Высота растения
|В среднем 50—60 см в домашних условиях, но в дикой природе гардения в зависимости от вида может достигать 15 м
|Токсичность
|Неядовитый комнатный цветок. Гардения безопасна для детей и взрослых людей, но токсична для кошек и собак
|Тип растения
|Вечнозеленый кустарник
|Размножение
|Верхушечными черенками
Виды и сорта цветка гардения с фото
В мире существует невероятное разнообразие форм и размеров цветков этой декоративной культуры. Кроме того, каждый вид и сорт гардении имеет свои уникальные особенности в уходе, что делает выращивание этих тропических растений еще более интересным. Далее представлены наиболее популярные вида и сорта:
Гардения жасминовидная (Gardenia jasminoides) — самый распространенный вид с крупными белыми соцветиями и интенсивным ароматом. Тропическое растение высотой до 1,5—2 м.
«Радиканс» (Gardenia jasminoides Radicans) — компактный, стелющийся сорт, который хорошо подходит для использования в качестве почвопокровного декоративного растения. Цветы также белые, ароматные, но менее крупные.
«Эми» (Gardenia jasminoides Aimee) — сорт с двойными, махровыми, белыми цветами до 11,5—12,5 см и плотной зеленой листвой. Обычно цветение этого сорта гардении наступает два раза в год. Растение обладает сильным ароматом. Этот сорт можно использовать для контейнерного выращивания.
«Радикан Вариегата» (Gardenia jasminoides Radican Variegata) — компактный сорт с необыкновенными пестрыми листьями, достигающий в высоту до 1,5 м, но считается медленнорастущим растением. Темно-зеленые листья с кремовой полосой по краю. Соцветия этой гардении от 2,5 до 5 см в диаметре, и зарождаются они на растении только в летние месяцы. Советуем приобрести именно этот сорт культуры для создания уникального бонсая.
«Чак Хейес» (Gardenia jasminoides Chuck Hayes) — сорт гардении жасминовидной высотой до 1,5—2 м, соцветия полумахровые, ароматные, цвета слоновой кости. Активно появляются бутоны культуры в начале июня, а отдельные цветки могут вырасти и в течение всего лета. Важно знать, что именно этот сорт отличается повышенной холодостойкостью.
Гардения Тиаре, или Гардения таитянская (Gardenia taitensis) — очень интересный вид, который отличается более плотными, крупными темно-зелеными листьями и большими соцветиями, бутоны гардении имеют светло-кремовый оттенок. Высота многолетнего кустарника в естественных условиях достигает до 4,5—5,5 м.
Уход за гарденией в домашних условиях
Это растение считается непростым и требует особого ухода, особенно в домашних условиях. Поэтому важно знать основные принципы содержания культуры, чтобы обеспечить гардении оптимальный микроклимат для активного роста и обильного цветения. Ниже поделимся секретами по уходу.
Грунт и горшок
Для гардении необходимо выбирать слабокислый или кислый грунт с pH 4,5—5,5. Лучше всего подойдет смесь из равных частей торфа, хвойной земли, перлита и песка. Горшок для гардении должен быть достаточно просторным, но не слишком большим, так как это декоративное растение предпочитает умеренное ограничение корневой системы.
Обязательно проверьте наличие дренажных отверстий в выбранном кашпо для отвода лишней влаги от корней гардении, так как именно это поможет избежать залива.
Температура и освещение
Гардения требует яркого, но рассеянного света. От прямых солнечных лучей на листовой пластине могут стремительно начать появляться ожоги, поэтому лучше размещать декоративное растение на подоконниках восточных или западных сторон.
Оптимальная температура для гардении летом составит +18…+24 °C. Зимой старайтесь поддерживать в помещении с цветком +16…+18 °C. Резкие перепады температуры и сквозняки могут негативно сказаться на цветении.
Режим полива
Увлажнять почву гардении нужно регулярно, но умеренно. Орошайте тропическое растение только заранее отстоянной водой. Грунт необходимо поддерживать всегда слегка влажным, но не слишком сырым. Важно избегать застоя воды на поддоне, чтобы не вызвать активное загнивание корней растения.
Влажность воздуха
Гардения не очень любит сухой климат, поэтому ей необходимо регулярное опрыскивание листьев мягкой теплой водой с помощью пульверизатора.
В зимний период, когда включено отопление на полную мощность, рекомендуется регулярно использовать увлажнитель воздуха или устанавливать горшок с декоративной культурой на поддон с мокрой галькой.
«Многие цветоводы не любят опрыскивания по причине появления известкового налета на листьях гардении, от которого бывает сложно избавиться полностью. Но этой декоративной культуре эти водные процедуры просто необходимы. В свое время я решила для себя эту проблему лимонным соком. Аккуратно протрите листья ватным диском, смоченным лимонной кислотой небольшой концентрации, и все следы сразу исчезнут», — поделилась своим интересным лайфхаком Яна Ашихмина, коллекционер и создатель сообщества любителей растений ВКонтакте «Клуб почитателей гардении жасминовидной».
Подкормка и удобрения
В период интенсивного роста (с весны до осени) необходимо своевременно обогащать почву гардении комплексными минералами для кислолюбивых растений с периодичностью два раза в месяц.
Обязательно избегайте удобрений с кальцием и магнием, так как они могут вызвать повышение щелочной реакции почвы, что нежелательно для гардении.
Пересадка
Взрослым гардениям рекомендуется менять грунт и горшок каждые два или три года только ранней весной, перед началом интенсивного роста. А молодым растениям обычно требуются более частые пересадки. Проводить эту процедуру необходимо по мере оплетения земляного кома корнями.
При пересадке следует использовать только свежий грунт, а также советуем создать хороший дренаж на дне горшка.
Подрезка
Санитарная обрезка гардении проводится только после цветения. Необходимо удалять отцветшие бутоны, сухие листья, слабые и поврежденные побеги, что побудит образование новых цветков и придает кусту компактную и ухоженную форму.
Формирующую обрезку проводят с весны до конца лета, в период интенсивного роста. Она, так же как и санитарная, разбудит спящие почки декоративного растения, что сделает ваш куст гардении еще более плотным и пышным.
Размножение комнатного цветка гардения черенками
Быстрое преумножение экземпляров этого вечнозеленого растения возможно только одним способом. Черенкование — наиболее надежный способ получить новый цветок. По сравнению с другими видами размножения, занимает меньшее количество времени. Ниже поделимся пошаговой инструкцией:
1. Используйте полуодревесневшие и здоровые побеги длиной примерно 8—10 см.
2. Оставьте два или три верхних листа, а оставшиеся нижние удалите с побега.
3. Поместите черенки гардении в чистую воду на пару недель.
4. Укоренившиеся черенки сажайте в подготовленный грунт и аккуратно накройте горшочки или емкости пакетом для создания парникового эффекта.
5. Обеспечьте температуру около +22…+25 °C и высокую влажность, а через несколько недель укрытие можно снять. Процесс укоренения черенков гардении обычно составляет два или три месяца.
Болезни гардении
Это декоративное растение подвержено множеству заболеваний из-за различных факторов. Ниже подробно расскажем про самые распространенные болезни гардении и поделимся способами лечения.
Хлороз проявляется в виде пожелтения листьев, причиной может быть недостаток железа. Лечение: своевременное внесение железосодержащих удобрений.
Корневая гниль активно развивается при избытке влаги в грунте. Лечение: пересадка растения в свежий грунт с хорошим дренажем, и рекомендуем нормализовать режим полива только отстоянной водой.
Пятнистость листьев часто вызвана грибковыми инфекциями. Лечение: борьба с ними осуществляется с помощью использования различных фунгицидов. Дозировку препарата и метод обработки гардении настоятельно советуем выбрать в соответствии с инструкцией на упаковке средства.
Вредители гардении
Растение иногда подвергается нападению различных насекомых даже в домашних условиях. С помощью правильно подобранного препарата их можно вывести за пару обработок.
Щитовка удаляется механическим путем, после чего борьба с ней проводится путем пролива грунта инсектицидами в несколько заходов с промежутком в неделю. Для каждой обработки следует использовать новый специальный препарат, чтобы избежать привыкания у вредителей.
Тля выводится за пару опрыскиваний зеленой части растения различными инсектицидами. Перед этим цветку можно устроить теплый душ и следует механически убрать насекомых.
Для избавления от паутинного клеща необходимо провести несколько тщательных обработок акарицидами по листве растения. Советуем чередовать разные препараты, чтобы лечение было более эффективным.
Основные проблемы при выращивании гардении
Несмотря на соблюдение всех рекомендаций, при выращивании этой вечнозеленой культуры могут возникать различные трудности. В списке ниже приведены наиболее частые проблемы и эффективные способы их решения.
1. Проблема: пожелтение листьев. Причина: недостаток железа (хлороз).
Внесите железосодержащие удобрения.
2. Проблема: отсутствие цветения. Причина: нехватка света, низкая влажность.
Обеспечьте растению яркий рассеянный свет и высокий уровень влажности с помощью увлажнителя.
3. Проблема: опадение бутонов гардении. Причина: резкие перепады температуры, недостаток питания.
Устраните сквозняки, внесите комплексные удобрения для кислолюбивых растений.
4. Проблема: корневая гниль. Причина: застой воды в горшке.
Пересадите растение в новый грунт и горшок, обеспечьте хороший дренаж.
Полезная информация о выращивании гардении в домашних условиях
Подружиться с этим довольно прихотливым декоративным растением вполне возможно, если только соблюдать основные правила ухода. В благодарность за хорошие условия гардения будет удивлять вас своим роскошным цветением и нежным ароматом.
1. Используйте кислый грунт (pH 4,5—5,5) и обеспечьте хороший дренаж.
2. Размещайте тропическое растение на ярком рассеянном свете, но избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Поливайте мягкой, отстоянной водой, поддерживайте почву слегка влажной.
4. Поддерживайте высокую влажность воздуха, регулярно опрыскивайте растение.
5. Вносите гардении удобрения для кислолюбивых растений в период интенсивного роста.
6. Пересаживайте растение по мере оплетения земляного кома, обновляя грунт.
7. Аккуратно проводите санитарную стрижку после цветения для стимулирования новых побегов гардении.
8. Размножайте гардению черенками, чтобы получить новые здоровые растения.
Автор: Лия Шарафулина
Эксперт: Яна Ашихмина, коллекционер и создатель сообщества любителей растений ВКонтакте «Клуб почитателей гардении жасминовидной»