Гардения: уход за комнатным цветком в домашних условиях

«Радиканс» (Gardenia jasminoides Radicans) — компактный, стелющийся сорт, который хорошо подходит для использования в качестве почвопокровного декоративного растения. Цветы также белые, ароматные, но менее крупные.

«Эми» (Gardenia jasminoides Aimee) — сорт с двойными, махровыми, белыми цветами до 11,5—12,5 см и плотной зеленой листвой. Обычно цветение этого сорта гардении наступает два раза в год. Растение обладает сильным ароматом. Этот сорт можно использовать для контейнерного выращивания.

«Радикан Вариегата» (Gardenia jasminoides Radican Variegata) — компактный сорт с необыкновенными пестрыми листьями, достигающий в высоту до 1,5 м, но считается медленнорастущим растением. Темно-зеленые листья с кремовой полосой по краю. Соцветия этой гардении от 2,5 до 5 см в диаметре, и зарождаются они на растении только в летние месяцы. Советуем приобрести именно этот сорт культуры для создания уникального бонсая.

«Чак Хейес» (Gardenia jasminoides Chuck Hayes) — сорт гардении жасминовидной высотой до 1,5—2 м, соцветия полумахровые, ароматные, цвета слоновой кости. Активно появляются бутоны культуры в начале июня, а отдельные цветки могут вырасти и в течение всего лета. Важно знать, что именно этот сорт отличается повышенной холодостойкостью.