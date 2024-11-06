Азалия комнатная: уход за цветком в домашних условиях

«Азалия комнатная не терпит пересушек. Если все же вы засушили растение и оно простояло без воды чуть меньше суток, у вас еще есть единственный шанс его спасти. Полейте растение как можно скорее, добавив в воду препарат “Максим”. Это средство поможет цветку быстрее восстановиться после стресса. Больший промежуток времени без воды, на моем опыте, азалия не выдерживала», — поделилась советом Анастасия Курбатова, основательница магазина растений и группы во ВКонтакте Gro.Plants.