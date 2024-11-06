В Териберке ввели запрет на выход судов в Баренцево море

МУРМАНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Ограничение на выход в акваторию Баренцева моря ввели для маломерных судов в Кольском районе Мурманской области из-за сильного ветра. Запрет коснулся села Териберка и прибрежных населенных пунктов Печенгского муниципального округа и продлится несколько дней, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
По данным синоптиков, на побережье Кольского полуострова наблюдаются сильный ветер с порывами до 27 м/с, также прогнозируется увеличение высоты волны до 3 метров в акватории Баренцева моря. «Постановлением администрации Кольского района Мурманской области в период прохождения неблагоприятных метеоявлений введен режим повышенной готовности. Введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря. Ограничение коснется сельского поселения Териберка с 10:15 мск 6 ноября до 10:00 мск 7 ноября», — говорится в сообщении.
Также ограничения на выход маломерных судов ввели в прибрежных селах Печенгского муниципального округа с 5 ноября до 06:00 мск 10 ноября. Запрет не коснется передвижения судов по внутренним морским водам: от губы Печенга до пересечения линии мыс Крикун и мыс Ристиниеми полуострова Немецкий, губы Малой Волоковой до пересечения линии мыс Крикун и мыс Волоковой.