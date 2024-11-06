В Териберке ввели запрет на выход судов в Баренцево море

По данным синоптиков, на побережье Кольского полуострова наблюдаются сильный ветер с порывами до 27 м/с, также прогнозируется увеличение высоты волны до 3 метров в акватории Баренцева моря. «Постановлением администрации Кольского района Мурманской области в период прохождения неблагоприятных метеоявлений введен режим повышенной готовности. Введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря. Ограничение коснется сельского поселения Териберка с 10:15 мск 6 ноября до 10:00 мск 7 ноября», — говорится в сообщении.