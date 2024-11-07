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Текущий год может стать самым жарким в истории

Европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus прогнозирует, что средняя глобальная температура впервые превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

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Источник: Freepik

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Текущий год, скорее всего, станет самым жарким за всю историю наблюдений. Такие данные приводит Европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

По ее прогнозам, средняя глобальная температура впервые превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

Помимо этого, отмечается, что октябрь 2024 года стал вторым самым теплым в мире после показателей аналогичного периода 2023 года. Среднее значение составило 15,25 градуса.

В прошлом году средняя глобальная температура была на 1,48 градуса выше доиндустриального уровня, говорится в пресс-релизе.