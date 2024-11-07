Народные приметы на 8 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В календаре дата обозначена как День Дмитрия Солунского, или Дмитриев день. Православные 8 ноября вспоминают святого великомученика Дмитрия Солунского, почитаемого как защитника веры и покровителя воинов. На Руси с этой даты начинали готовиться к зиме. Также это был день поминовения усопших. В народных традициях отмечалось окончание сельскохозяйственного года, было принято отдавать почести предкам.
Приметы погоды 8 ноября
Для начала рассмотрим приметы погоды на 8 ноября в 2024 году.
- Снег и мороз говорят о том, что весна будет холодной и поздней. Снег также сулил раннюю и снежную зиму.
- Алый закат сулил холода и сильный ветер.
- Утром иней — к снежной зиме. Утром туман — к оттепели.
- Если 8 ноября тепло, значит зима будет теплой.
- Реки не покрылись льдом — морозов не будет до конца ноября.
- Ясное небо предвещают мягкую зиму с умеренными морозами.
- Если синицы около дома чирикают громче обычного — жди морозов.
- Если день холодный и сухой — весна будет поздней, но теплой.
Что можно делать 8 ноября
Дмитровская неделя называлась родительской, дедовой. Накануне Дмитриева дня мыли полы, застилали лавки полотном, на полку с иконами вешали чистое полотенце. 8 ноября посвящали отдыху и покою — к этому дню завершались основные полевые работы. Можно было подвести итоги.
В этот день было принято поминать усопших родственников. Люди верили, что молитвы и добрые воспоминания помогают душам их близких найти покой. 8 ноября устраивали семейные ужины, собирались в кругу родных для укрепления связей и памяти о предках. Кроме того, люди молились Дмитрию Солунскому, прося успеха для воинов и удачного исхода их боев. В храмах читали молитвы. Также говорилось, что в этот день нужно быть особенно терпимыми и миролюбивыми.
8 ноября было принято пиво. Верили, что это полезно для здоровья. Незамужние девушки старались погладить и покормить бездомного пса, чтобы удачно выйти замуж. Кстати, считается, что собаки виляют хвостом, чтобы выразить дружелюбие. Однако иногда это может указывать на страх, неуверенность животного и даже желание укусить.
Хорошим знаком 8 ноября считался богатый человек, который зашел в гости. Говорилось, что хозяева этого дома весь год будут в достатке.
Что запрещено делать 8 ноября
В этот день не занимались физическим трудом или крупными хозяйственными делами, не кололи дрова, не занимались строительством. Не советовали выносить мусор, выбрасывать что-либо из дома, чтобы не «выносить» счастье и достаток. Нельзя было работать и убираться. Опасались, что иначе хорошее уйдет из жизни.
8 ноября старались не ссориться и не обижаться. Конфликты на Дмитриев день считались плохой приметой. К слову, они бывают неочевидными. Например, в семье. Один из признаков такого скрытого конфликта между мужем и женой — отсутствие душевных диалогов.
Нельзя было совершать плохие поступки. Боялись, что все сделанное в этот день вернется бумерангом. При этом старались не слишком сильно веселиться и смеяться. Считалось, что это к слезам.
Запрещалось заниматься делами, связанными с водой — долго купаться, стирать, мыть посуду или делать влажную уборку в доме. Считалось, что в этот день вода льется на души умерших родственников. Кроме того, опасались, что водные процедуры на Дмитриев день смоют из жизни всю радость.
С 8 ноября запрещалось играть свадьбы. Перерыв длился до Рождества.
Не советовали в этот день брать в руки острые предметы — якобы так можно укоротить свою судьбу. Девушкам запрещалось гладить котов. Считалось, что тогда муж будет изменять.