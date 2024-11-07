Народные приметы на 8 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день было принято поминать усопших родственников. Люди верили, что молитвы и добрые воспоминания помогают душам их близких найти покой. 8 ноября устраивали семейные ужины, собирались в кругу родных для укрепления связей и памяти о предках. Кроме того, люди молились Дмитрию Солунскому, прося успеха для воинов и удачного исхода их боев. В храмах читали молитвы. Также говорилось, что в этот день нужно быть особенно терпимыми и миролюбивыми.