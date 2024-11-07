Быстро и дешево. Как картон и старые газеты избавят от сорняков

Сорняки — серьезная проблема дачников. Трава может настолько заполонить ваш огород, что вы только и будете ее удалять и косить. Это может превратиться в настоящий кошмар. Но опытные садоводы знают несколько способов, как решить вопрос быстро и дешево.
Агроном Петр Ломонос предлагает использовать ненужный картон и старые газеты. В их составе содержится целлюлоза, которая по своему составу близка к крахмалу.
Лучше приступать к процедуре весной. Начните с формирования дорожек. Как только растает снег, на даче сложно пройти из-за грязи. Поэтому картон можно кинуть под ноги, чтобы спокойно перемещаться по участку.
И как только сорняки начнут пробиваться из земли — положите сверху на них газеты и картон. То есть в данном случае материал будет выполнять роль мульчи.
Мульчирование — это полезная техника, которая помогает решить сразу несколько проблем в саду и на огороде. Защитный слой мульчи сохраняет тепло и влагу в почве, не даёт полезным веществам вымываться, а также препятствует росту сорняков.
Мульчировать можно и грядки с овощами, и садовые культуры. Для этого можно использовать газеты или картон. Газеты нужно выложить вокруг растений в 3−4 слоя, смачивая каждый слой из пульверизатора. Картона хватит и одного слоя. Можно также измельчить бумагу и присыпать ею почву.
Ещё один способ мульчирования — разложить картон или газеты по грядкам в несколько слоев и проделать в них отверстия для высадки растений. Если сорняки уже появились, можно слегка примять их и выложить поверх газеты, бумагу или картон, нарезанный полосами нужной ширины. Сверху на такое укрытие укладывают толстым слоем свежескошенную траву. По мере того, как органика оседает, её количество нужно восполнять.
Кстати, в садовых магазинах продаются специальные коврики, чтобы застилать землю от сорняков вокруг деревьев. Картон и газеты — это то же самое, только бесплатно.
Надо также отметить, что материал не позволит развиваться вредителям в почве, поэтому те же яблоки не будут гнить.
От сырости картон подгнивает, но это только хорошо. Им будут питаться дождевые черви, это вообще приятная для них среда. Соответственно, земля станет плодороднее.