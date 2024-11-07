Быстро и дешево. Как картон и старые газеты избавят от сорняков

Ещё один способ мульчирования — разложить картон или газеты по грядкам в несколько слоев и проделать в них отверстия для высадки растений. Если сорняки уже появились, можно слегка примять их и выложить поверх газеты, бумагу или картон, нарезанный полосами нужной ширины. Сверху на такое укрытие укладывают толстым слоем свежескошенную траву. По мере того, как органика оседает, её количество нужно восполнять.