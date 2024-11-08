Тилландсия: уход за комнатным растением в домашних условиях

Эти высокодекоративные эпифитные растения семейства бромелиевых крайне необычны и эстетичны. В природе они обитают на деревьях, получают влагу и питательные вещества из окружающей среды и легко приспосабливаются к различным природным условиям. В этой статье мы подробно рассмотрим интересные характеристики тилландсий, условия для их успешного роста, методы размножения, а также возможные проблемы, с которыми может столкнуться даже опытный растениевод.
Что важно знать о домашнем растении тилландсия
Тилландсии удивительны тем, что у них практически отсутствует корневая система, поэтому их можно закрепить на различных ветках и корягах для создания необычной композиции.
«Если есть комнатные растения, которые вы досвечиваете и часто опрыскиваете, то можете разместить тилландсии прямо на них, например на ветвях фикуса», — комментирует Анта Голубева, создатель тропического пространства PRO.Änta’s и шоурума растений в Санкт-Петербурге, автор подкаста «Зеленого времени суток».
Еще несколько интересных фактов рассмотрим в таблице ниже.
|Ареал обитания в природе
|Тропическая, субтропическая и экваториальная зоны Америки
|Название
|В честь финского ботаника Элиаса Тилландса
|Размер
|До 1,5 м
|Цветение
|Цветут колосьями, кистями или метелками один раз в жизни
|Размножение
|После цветения у тилландсии появляются боковые детки, которые впоследствии можно отделить
|Предпочтения
|Яркий рассеянный свет, легкая полутень, повышенная влажность воздуха, еженедельный душ в теплой воде
|Негативные факторы
|Прямые солнечные лучи, пересушка, застой воды в розетке тилландсии
|Кому подходит растение
|Некоторые экземпляры тилландсии подойдут новичкам в растениеводстве, а огромное разнообразие видов оценят коллекционеры
|Частые вредители
|Щитовка
«Атмосферные тилландсии считаются не паразитами, а сожителями для деревьев и кустарников», — рассказывает Анта Голубева.
Виды и сорта растения тилландсия с фото
Всего в природе род включает в себя около 700 видов тилландсий. Самые распространенные в комнатном растениеводстве рассмотрим ниже.
Всего в природе род включает в себя около 700 видов тилландсий. Самые распространенные в комнатном растениеводстве рассмотрим ниже.
Тилландсия уснеевидная (Tillandsia usneoides) — растениеводы часто называют этот вид испанским мхом. Растение имеет длинные тонкие нитевидные стебли с шиловидными листьями. Побеги образуются в виде бороды до 3 м в длину, покрыты серебристым налетом.
Тилландсия синяя (Tillandsia cyanea) — обладает гладкими зелеными листьями длиной 30—40 см. Цветет плоским колосом с ярко-розовыми прицветниками, из которых поочередно появляются синие цветы. Сами соцветия отцветают довольно быстро, однако прицветники долго сохраняют яркий окрас. Популярный гибрид на основе этого вида — тилландсия анита.
Тилландсия ксерографика (Tillandsia xerographica) — крупный вид, диаметр розетки достигает 0,5 м. Листья плоские, широкие, закрученные по спирали, в длину до 60 см. Соцветие — редкая кисть с желто-зелеными прицветниками и сиреневыми цветками.
Тилландсия «Голова Медузы» (Tillandsia caput-medusae) — у этого вида толстые перекрученные листовые пластинки (до 25 см длиной) отходят из раздутого, как луковица, основания. Цветет кистью с красными прицветниками и синими цветками, что выглядит очень эффектно и необычно.
Тилландсия фиалкоцветковая (Tillandsia ionantha) — образует компактную (до 5 см в высоту) розетку из изогнутых серебристых листьев. Во время цветения листья внутри розетки краснеют, а внутри образуются колосовидные фиолетовые соцветия.
Тилландсия ситниковая (Tillandsia juncea) — относится к длиннолистным видам (длина листьев до 50 см). Прицветник красный, на нем по очереди распускаются фиолетовые цветы.
Тилландсия серебристая (Tillandsia argentea) — вырастает в диаметре и высоту до 30 см, с жесткими шиловидными листьями. По мере роста листья отгибаются, и растение приобретает лохматый вид.
«Лучшие сорта для новичков — “Ионанта” и “Медуза”», — комментирует Анта Голубева.
Уход за тилландсией в домашних условиях
Подобрать правильный уход за этой декоративной культурой достаточно просто, тем не менее нужно учитывать несколько нюансов. Далее подробно про них расскажем.
Грунт и горшок
Большинству тилландсий не требуется грунт, все питательные вещества они получают из воздуха и пыли, поглощая их с помощью трихомов (особые чешуйки, которые покрывают листья растения).
Для закрепления тилландсий используют различные подставки и подвесы.
Температура и освещение
Тилландсии любят яркий рассеянный свет, но не выдерживают прямых солнечных лучей. Оптимальная температура содержания тилландсий составляет примерно +20…+25 °C.
«Если тилландсии имеют большее количество ворсинок, серебристый налет, “снежочек”, то они более светолюбивы, в отличие от зеленых тилландсий. Чем зеленее тилландсия, тем более рассеянный свет ей нужен. В любом случае не размещайте эту декоративную культуру на прямых солнечных лучах, так как это может вызвать ожог», — рекомендует Анта Голубева.
Режим полива
Достаточно купать тилландсии в теплой воде в течение 30 минут один или два раза в неделю в зависимости от уровня влажности в помещении. После купания переверните растение, чтобы из розетки полностью стекла лишняя вода.
«Купать тилландсии следует в теплой воде, так они смогут напитаться ей на большее время», — советует Анта Голубева.
А также вместо купания можно регулярно опрыскивать растение.
«Чем серебристее тилландсия, тем более редкого опрыскивания она требует. Например, тилландсия ксерографика, ей достаточно опрыскивания один раз в семь дней», — рассказывает эксперт.
Влажность воздуха
«Тилландсиям необходима вентиляция воздуха, поэтому не размещайте их в закрытых флорариумах. В них они смогут прожить только пару месяцев, а затем погибнут», — дает важный совет Анта Голубева.
Эти тропические растения очень любят повышенную влажность воздуха, поэтому регулярно опрыскивайте их или используйте увлажнитель воздуха.
«Тилландсии со временем могут подстроиться под вашу влажность воздуха. В процессе адаптации у нее могут подсыхать кончики, однако новые листья уже будут выходить адаптированными под ваши условия. Если есть возможность, используйте увлажнитель воздуха, тогда они будут лучше и быстрее развиваться. Лайфхак: если не получается использовать увлажнитель, возьмите пиалу, на дно положите камни и на них разместите тилландсию. Налейте в пиалу воду так, чтобы тилландсия лежала на камнях и не касалась воды. Подливайте воду по мере испарения», — комментирует Анта Голубева.
Подкормка и удобрения
Используйте удобрения для бромелиевых или специализированные для тилландсий, но не чаще одного раза в месяц в период активного роста.
«Лучший способ подкармливать тилландсии — купать их в аквариумной или дождевой воде. Если нет такой возможности, в воду для купания можно добавлять удобрения для бромелиевых или для орхидей, но разводите их в дозировке, которая в три-четыре раза меньше рекомендованной», — рекомендует Анта Голубева.
Пересадка
Растения не нуждаются в этом мероприятии.
Обрезка
Если подсохли кончики листьев, то их можно аккуратно подрезать. В остальных случаях тилландсии не нуждаются в обрезке.
Размножение комнатного цветка тилландсия
Тилландсии способны размножаться как семенами, так и детками. Давайте рассмотрим оба способа подробнее.
Детками
После цветения или при повреждении точки роста (например, загнивании центра розетки) материнское растение наращивает боковые детки, которые в дальнейшем можно отделить и выращивать как самостоятельные растения. Но не отделяйте слишком маленьких деток, дождитесь, когда они подрастут до половины материнской розетки. Это самый простой и надежный способ размножения тилландсий.
Семенами
Выращивание из посевного материала — это не такой надежный способ размножения, как отделение деток, но при желании можно попробовать и его. Возьмите свежие семена и разложите их по поверхности влажного субстрата, например готового для бромелиевых либо живого сфагнового мха. Накройте прозрачной пленкой или используйте прозрачный пластиковый контейнер. Поставьте в светлое теплое место, но без прямых солнечных лучей. Поддерживайте влажность в контейнере, но избегайте переувлажнения. Спустя некоторое время семена прорастут и окрепнут, и только после этого можно будет постепенно приучать молодые растения к обычной влажности воздуха.
Болезни тилландсии
Самая распространенная проблема при выращивании тилландсий — загнивание точки роста. Чтобы предотвратить это, всегда переворачивайте тилландсию после купания в воде. Если розетка уже загнила, аккуратно удалите поврежденные участки и присыпьте срезы толченым активированным углем. Растение прекратит рост, но начнет давать боковые детки, которые в дальнейшем можно будет отсадить.
«Если вдруг вы залили тилландсию и загнила сердцевина, то есть хорошие шансы на выживание, ведь она даст боковые детки. Вам нужно зачистить и убрать все подгнившие части и дать ей хорошо просохнуть пару дней, чтобы процесс не запустился дальше и глубже и тилландсия не погибла. А вот если загнило основание, то в 99% случаях тилландсия погибнет», — рассказывает эксперт.
Вредители тилландсии
Благодаря достаточно твердым листьям, тилландсии редко поражаются вредителями. Самые распространенные — щитовки и мучнистые червецы. Для избавления от них сперва полностью удалите видимых особей, а затем замочите растение в растворе инсектицида.
Основные проблемы при выращивании тилландсии
Тилландсии — это достаточно устойчивые растения с крепким иммунитетом, но тем не менее можно столкнуться с некоторыми проблемами при их выращивании.
1. Проблема: сухие коричневые кончики листьев. Причина: сухой воздух, недостаток влаги.
Повысить влажность воздуха (опрыскивание), использовать увлажнитель, увеличить частоту купаний.
2. Проблема: влажные коричневые листья в середине розетки. Причина: загнивание точки роста.
Провести обработку, как указано выше, и наладить уход.
3. Проблема: не цветет. Причина: недостаточный возраст, неподходящие условия содержания (недостаток света, неподходящая температура и режим полива).
Наладить условия содержания.
Памятка по уходу за тилландсией в домашних условиях
Тилландсии — необычные и эффектные растения с очень высокой декоративностью. Для их успешного выращивания не нужны сложные условия, но необходимо понимать и учитывать некоторые особенности культуры, которые мы подробно рассмотрели в статье. Давайте кратко их повторим:
1. Растения любят яркий рассеянный свет, но не выносят прямых солнечных лучей.
2. Тилландсии лучше растут при повышенной влажности воздуха, любят регулярное купание в теплой воде. Рекомендуем всегда давать стечь лишней воде из розетки.
3. Тилландсии — теплолюбивые тропические растения, поэтому их следует содержать при температуре примерно +20…+30 °C.
4. Легче всего размножать тилландсии боковыми детками, так как это самый простой и надежный способ.
Автор: Агидель Бадыкшина
Эксперт: Анта Голубева, создатель тропического пространства PRO.Änta’s и шоурума растений в Санкт-Петербурге, автор подкаста «Зеленого времени суток»