Тилландсия: уход за комнатным растением в домашних условиях

«Тилландсии со временем могут подстроиться под вашу влажность воздуха. В процессе адаптации у нее могут подсыхать кончики, однако новые листья уже будут выходить адаптированными под ваши условия. Если есть возможность, используйте увлажнитель воздуха, тогда они будут лучше и быстрее развиваться. Лайфхак: если не получается использовать увлажнитель, возьмите пиалу, на дно положите камни и на них разместите тилландсию. Налейте в пиалу воду так, чтобы тилландсия лежала на камнях и не касалась воды. Подливайте воду по мере испарения», — комментирует Анта Голубева.