Народные приметы на 9 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные в эту дату вспоминают преподобного Нестора Летописца, который был известен составлением хроник, ценного источника исторической информации. Также в этот день в церкви чествуют память святой Параскевы, которая была великомученицей.
Приметы погоды 9 ноября
Если утром улицы заволок густой туман — жди тепла. Ветви деревьев покрылись инеем, значит на неделе придут сильные морозы. Гуси бегают по ледяной земле или долго плавают — похолодает нескоро, зима отступит.
Беспокойное поведение птиц предвещало, наоборот, резкое похолодание.
Если на протяжении нескольких дней сильный ветер дует в одном направлении, то будут осадки.
Если снег выпал на сырую землю — жди раннюю весну и много подснежников. Вообще снегопад сулил большое половодье весной.
Что можно делать 9 ноября
Теперь рассмотрим народные приметы на 9 ноября в 2024 году о том, что можно делать в этот день.
Накануне каждый человек давал себе обещание, которого нельзя было нарушать. Этот день назывался «Зарок на Параскеву». Обычно задумывали выполнять задачи по дому. Так, женщины могли сшить рубашку для любимого или сплести полотно для иконы Богородицы. В целом обещания были связаны с работой. Ее выполняли в полной тишине — считалось, что святая Параскева очень уважает работящих людей и никогда им не отказывает.
9 ноября верующие направлялись в храм, чтобы помолиться великомученице и попросить ее исполнить их заветное желание.
День считался подходящим для крещения. Говорилось, что Параскева благословит такого ребенка и сделает его счастливым. Также можно было заняться генеральной уборкой, избавиться от ненужных вещей. При этом их старались не просто выбросить, а передать нуждающимся.
9 ноября было принято помыть полы, чтобы очистить дом от негативных эмоций, мыслей, создать благоприятную атмосферу. В этот день угощали нищих, сирот, нуждающихся. Говорилось, что чем больше отдашь, тем больше вернется. Целители 9 ноября снимали порчу. Они читали тексты над людьми, которые часто сталкивались с неудачами, ставили свечи. После таких обрядов целый день нельзя было выносить из дома вещи.
Что запрещено делать 9 ноября
Теперь — про народные приметы на 9 ноября в 2024 году с запретами.
- В этот день нельзя было переедать. Переедание считается одним из грехов. Говорилось, что если человек слишком много съест 9 ноября, монашество не будет отвечать на его мольбы. Конечно, переедать не стоит еще и потому, что это вредно для фигуры и в целом для здоровья. Стоит помнить, что человек может начать слишком много съесть после диет, поэтому в системе питания не должно быть жестких ограничений
- Нельзя было 9 ноября давать клятвы и обещания, если было понятно, что они не смогут быть выполнены. Боялись, что иначе на человека свалятся тяжелые испытания (печаль, болезнь, потери)
- День считали неподходящим для рисков. Говорилось, что необдуманные поступки приведут к неудачам и полной разрухе
- Нельзя было конфликтовать. Люди считали, что даже оскорбительная шутка, произнесенная 9 ноября, может привести к продолжительной ссоре. Считалось, что человек может даже навсегда отвернуться от обидчика.
- Запрещалось в этот день одалживать деньги. Если кто-то все же давал взаймы, то он не ждал возврата средств.
- Старцы в этот день советовали молодым не загадывать, чтобы вторая половинка появилась как можно скорее. Согласно поверью, так можно остаться одиноким до конца жизни
- Накануне старались избегать занятий, которые могут навредить здоровью глаз. Опасались, что тот, кто пренебрегает этим, скоро потеряет зрение. Кстати, недавно офтальмолог рассказала, что на цвет глаз влияет концентрация меланина (пигмента-красителя) — именно он ответственен за окрашивание радужки.