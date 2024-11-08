Народные приметы на 9 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Накануне каждый человек давал себе обещание, которого нельзя было нарушать. Этот день назывался «Зарок на Параскеву». Обычно задумывали выполнять задачи по дому. Так, женщины могли сшить рубашку для любимого или сплести полотно для иконы Богородицы. В целом обещания были связаны с работой. Ее выполняли в полной тишине — считалось, что святая Параскева очень уважает работящих людей и никогда им не отказывает.