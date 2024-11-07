На Камчатке проснулся самый северный вулкан, который угрожает самолетам. Видео

Вулкан Шевилуч проснулся на Камчатке (фото из архива).
Вулкан Шивелуч на Камчатке вечером 7 ноября совершил мощный пепловый выброс, достигший в высоту 11 километров. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). Вулкану присвоен красный код авиационной опасности.
«Поздно вечером 7 ноября вулкан Шивелуч напомнил о себе мощным пепловым выбросом… Столб пепла поднялся на высоту до 11 километров над уровнем моря, большое облако дрейфует к востоку-северо-востоку от вулкана», — пишет «Камчатка-информ» со ссылкой на KVERT.
По данным ученых, начало извержения произошло около 12:20 (по московскому времени). Извержение вулкана продолжается, и ученые предупреждают о возможности новых мощных выбросов пепла на высоту до 15 километров.
Вулкан Шивелуч, достигающий высоты 3,2 километра, является наиболее северным из действующих вулканов Камчатки. Расстояние от вулкана до города Петропавловск-Камчатский составляет примерно 450 километров. Поселок Ключи, находящийся в 50 километрах от подножия Шивелуча, является ближайшим населенным пунктом. Шивелуч относится к числу наиболее активных вулканов полуострова.