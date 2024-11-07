На Камчатке проснулся самый северный вулкан, который угрожает самолетам. Видео

«Поздно вечером 7 ноября вулкан Шивелуч напомнил о себе мощным пепловым выбросом… Столб пепла поднялся на высоту до 11 километров над уровнем моря, большое облако дрейфует к востоку-северо-востоку от вулкана», — пишет «Камчатка-информ» со ссылкой на KVERT.