Фикус: уход за комнатным растением в домашних условиях

Самая частая проблема фикусов — загнивание корней, которое возникает при заливе или при переохлаждении. Обнаружить ее можно по массовому пожелтению и сбросу листьев. Если растение молодое, то для лечения необходимо вытащить растение из горшка, отряхнуть корневую от грунта и удалить подгнившие корни до здоровой ткани. Замочите оставшиеся корни в растворе фунгицида на час. Если корней практически не осталось, удалите подгнившие участки и поставьте фикус в емкость с водой и кусочком угля (можно активированного) для наращивания новых корней. После этого посадите фикус в новый рыхлый субстрат, в горшок с дренажными отверстиями или с хорошим слоем дренажа. Размер горшка выбирайте по корневой, в данном случае не нужно брать горшок с запасом. Слегка увлажните грунт и накройте крону фикуса прозрачным пакетом для повышения влажности воздуха. Поместите на хорошо освещенное место, но без прямых солнечных лучей; регулярно проветривайте. После двух недель можно снять пакет.