Фикус: уход за комнатным растением в домашних условиях

Это одно из самых распространенных комнатных растений, которое можно найти практически в любой квартире, доме или общественном пространстве в нашей стране. Среди фикусов можно найти как огромные деревья, так и небольшие почвопокровные экземпляры. А также фикусы часто используются для формирования бонсаев. Но почему же фикус так популярен, список видов и сортов, а также основные нюансы ухода расскажем в этой статье.
Что важно знать о домашнем цветке фикус
Далее представлена таблица, в которой рассмотрим основные факты об этом растении. Так как существует множество видов в дикой природе, рассматривать будем только те экземпляры растения, которые можно благополучно выращивать как комнатную культуру.
|Ареал обитания в природе
|Чаще всего встречается в тропических странах: острова и побережья Индийского и Тихого океанов, южная Африка и Средиземноморье. Некоторые виды можно найти в умеренном климате, но редко
|Размер
|Древовидные формы достигают в высоту 30—40 м
|Название
|Некоторые формы фикусов называют «растение-удушитель», так как растут эпифитами на дереве хозяине, а по мере роста воздушных корней оплетают ствол дерева, вызывая тем самым его отмирание
|Цветение
|Существует три типа цветков — мужские, состоящие из тычинок, женские, состоящие из коротких пестиков, а также женские, состоящие из длинных пестиков, которые превращаются в съедобный плод (сиконий)
|Размножение
|Стеблевыми черенками, воздушными отводками
|Предпочтения
|Кустовые и древовидные формы: яркое рассеянное освещение, прохладная зимовка, регулярная подкормка удобрениями (только если растение здорово), формировка и обрезка кроны.
Ампельные формы: повышенная влажность воздуха, флорариумное содержание
|Негативные факторы
|Застой влаги в корнях, холодные сквозняки в помещении, слабая освещенност
|Кому подходит
|Каждый может найти для себя вид и сорт, отвечающий опыту и условиям содержания
|Частые вредители
|Паутинный клещ, трипсы, мучнистый червец, щитовка
«Из интересных фактов — фикус бенгальский может разрастаться до гигантских размеров и образовывать лес из одного дерева. Благодаря воздушным корням, которые спускаются до земли, образуя дополнительные стволы. Получается, этот фикус — самый впечатляющий вид дерева», — комментирует Яна Прокудина, профессиональный флорист с 18-летним стажем, участник Национальной гильдии флористов, участник Ассоциации озеленения.
Какие сорта фикуса бывают: все виды растения с фото
Так как видов и сортов фикусов огромное количество, рассмотрим часть тех, что можно приобрести для комнатного цветоводства. Список будет разделен по формам растений: древовидные, кустовые и ампельные.
Древовидные формы — мелколистные или крупнолистные фикусы, вырастают в высоту до 30—40 м.
Фикус Бенджамина. Один из самых популярных видов фикусов, с небольшими листьями. Именно этот вид хорош для создания бонсая. Существуют как зеленые сорта («Даниэль», «Наташа»), так и вариегатные, со всевозможными оттенками («Голден Кинг», «Керли», «Анастасия», «Кинки», «Моник», «Старлайт»). Интересен также сорт «Барок» с закрученными листьями.
Фикус каучуконосный. Самый популярный сорт — «Робуста» с крупными зелеными листьями. Похожий по форме, но более темной окраски сорт «Абиджан». Сорт «Мелани» имеет менее крупные листья и хорошо ветвится без обрезки. Также существуют вариегатные сорта «Белиз» и «Тенике», отличающиеся оттенком пятен.
Фикус лирата. Крупнолистный сорт с листьями в форме лиры, откуда и получил свое название. Сорт «Бамбино» имеет более компактный размер листвы, а для интересного интерьерного вида их можно посадить по 2—3 штуки в один горшок. Вариегатный фикус лирата достаточно редкий и дорогой и считается скорее коллекционным растением.
Фикус бенгальский. Сорт «Рой» имеет более крупные и вытянутые листья, в отличие от сорта «Одри», но оба они имеют бархатную поверхность. Вариегатная версия — сорт «Альтиссима», с нежно-салатовыми разводами.
Фикус Биннендийка али, или иволистный. Сорт «Али» имеет тонкие насыщенно-зеленые листья длиной около 30 см. Он неприхотлив и легок в уходе.
Кустовые формы, например фикус диверсифолия. Характеризуется возможностью образования листьев различных размеров и форм на одной ветви.
Ампельные (почвопокровные) формы. Идеально подходят для содержания во флорариуме, так как любят влажный воздух. Некоторые из них — фикус «Пумила» или стреловидный («Радиканс»). Есть как зеленые, так и пестролистные различные сорта.
«Существует огромное количество видов фикуса, которые выращиваются в комнатных условиях. Но есть сорта, которые встречаются достаточно редко в коллекциях цветоводов. И они могут быть сложнее в уходе, чем распространенные, но их внешняя особенность делает эти растения особенно желанными и привлекательными для любителей фикусов. Например, Ficus Microcarpa Ginseng — с необычно толстым корнем, напоминающим женьшень. Этот вид часто используется для создания бонсая. Ficus Triangularis Variegata — сорт с треугольными листьями и бело-зеленой окраской. Очень необычный и декоративный вид фикуса. Ficus Pumila Quercifolia — имеет мелкие листья, напоминающие листья дуба. Это ампельное растение, которое отлично смотрится в подвесных горшках», — делится своим опытом Яна Прокудина.
Уход за фикусом в домашних условиях
В основном уход за большинством древовидных и кустовых фикусов схож, и ниже мы подробно рассмотрим основной уход за этими видами. А отличие в уходе за ампельными почвопокровными формами заключается в том, что им требуется очень влажный воздух, и лучше всего они растут только в условиях флорариума.
Грунт и горшок
Лучше всего для фикусов использовать хорошо дренированный и питательный грунт. За основу можно взять универсальный субстрат для декоративно-лиственных растений либо готовый грунт для фикусов. Далее добавить 25% разрыхлителей, таких как пеностекло, перлит или цеолит. Для питания можно добавить 10% биогумуса. А также можно добавить кокосовый субстрат или кокосовые чипсы, если вы любите поливать редко или выбрали терракотовый горшок для посадки.
Для фикусов можно использовать горшки с автополивом, но помните, что запускать автополив следует через два или три месяца после посадки. В этот период следует увлажнять только сверху. Для этой растительной культуры подойдут пластиковые или терракотовые горшки с хорошим запасом по размеру.
Температура и освещение
Фикусы любят яркий рассеянный свет в летний период и прямые солнечные лучи в зимний. Некоторые сорта более теневыносливы, но это не значит, что они будут беспроблемно расти и развиваться в таких условиях. Также в этом случае нужен более аккуратный полив.
В период активного роста температура должна быть в пределах +22…+25 °C. Если есть возможность, то можно устроить фикусам холодную зимовку с температурой воздуха примерно +15…+16 °C, хорошим освещением и редким поливом один раз в месяц. В это время он практически не будет расти, но такая зимовка значительно повышает иммунитет растения и его стойкость к вредителям.
Фикусы плохо переносят холодные сквозняки, поэтому зимой не открывайте рядом с ними окна и не переносите их без утепления при температуре ниже +10 °C.
Режим полива
Здоровые растения во время активного роста поливают обильно, но следует проверять почву, чтобы она могла просохнуть примерно на половину высоты горшка. В осенне-зимний период полив должен стать более аккуратным и умеренным, поэтому давайте грунту просохнуть чуть сильнее.
Главное правило: больше света — больше воды, меньше света — меньше воды.
Если растения находятся в условиях холодной зимовки, поливать следует один раз в 3—4 недели.
Влажность воздуха
Древовидные и кустарниковые фикусы нетребовательны к влажности воздуха, но при повышенной влажности будут расти быстрее и крупнее, а также будут менее подвержены нападению паутинного клеща.
Подкормка и удобрения
Фикусы достаточно отзывчивы на регулярное питание. Вы можете использовать как жидкие универсальные удобрения один раз в одну или две недели, так и пролонгированные удобрения в виде шариков, которые вносятся в почву с частотой один раз в три или шесть месяцев.
Пересадка
Молодые растения пересаживают по мере заполнения горшка корнями, желательно в весенне-летний период. Очень крупные растения в больших горшках не пересаживают, а один раз в год заменяют верхний слой грунта. В случае посадки в кашпо без отверстий не забывайте использовать хороший дренажный слой из керамзита, пенопласта или крупного пеностекла.
Крупнолистные виды фикусов достаточно хорошо переносят манипуляции с корнями (очищение, обрезка), в отличие от мелколистных, которые могут отреагировать сбросом листвы. Для них желательно использовать метод перевалки, при котором корневой ком не разбирается, а лишь увеличивается объем горшка.
Обрезка
Фикусы замечательно относятся к санитарной и формирующей обрезке. Санитарная обрезка направлена на удаление сухих ветвей и больных листьев, ее можно проводить в любое время года. Формирующую же обрезку желательно проводить перед периодом активного роста в начале весны. С ее помощью можно сформировать высокое дерево с крепким стволом, штамбовую форму любой высоты и ярусности или же аккуратный бонсай.
Воздушные корни
Отличительная особенность фикусов — воздушные корни, которые начинают рост от ствола или ветвей при определенных условиях.
«Воздушные корни — это редкость для растений в комнатных условиях, поэтому они часто удивляют цветоводов. Чаще всего воздушные корни образуются в условиях высокой влажности, например в теплицах и оранжереях. Не стоит обрезать воздушные корни, ведь они важны для получения дополнительного питания и влаги из воздуха, улучшения фотосинтеза и дыхания растения, а также помогают закрепиться растению к опоре или даже несут функцию размножения», — рассказывает эксперт.
Размножение комнатного цветка фикус
В этом разделе подробно расскажем, как именно размножать эту растительную культуру двумя основными методами.
Черенками
Описание процесса:
1. Подготовьте острый нож или секатор, обработайте его спиртом или водой с мылом.
2. Нарежьте с фикуса черенки длиной около 15 см и удалите с них нижние листья.
3. Промокните салфеткой или тряпочкой млечный сок, который образуется на срезе черенка и материнского растения. Если срезы больше 0,5 см в диаметре, то их следует обработать толченым активированным углем либо фунгицидной пастой. Дайте им подсохнуть несколько минут на воздухе.
4. Далее есть два варианта, как можно укоренить черенки. Первый способ: просто поставить в емкость с водой, так чтобы листья не попали в воду. Второй способ: поместить черенки в прозрачные пластиковые стаканчики с влажным грунтом или живым сфагновым мхом. Стаканчики обязательно должны быть с дренажными отверстиями на дне.
5. По желанию можно поместить черенки в емкость с водой или в стаканчике в прозрачный пакет или контейнер с крышкой. Поставьте их в теплое светлое место, но не на прямые солнечные лучи.
6. Регулярно проветривайте пакет и увлажняйте почву, если она подсохла (но она не должна быть мокрой).
7. Через некоторое время должны появиться корни. Как только от основных корней пойдут боковые, аккуратно пересадите черенки фикуса в рыхлый влажный грунт. Поставьте горшки с ними в теплое светлое место без сквозняков. А также для надежности первое время можно использовать тепличку в виде прозрачного пакета или прозрачного контейнера с крышкой.
Отводками
Этапы работы:
1. Выберите подходящий стебель для размножения. Продезинфицированным ножом сделайте круговой надрез коры высотой около 1—2 см (не у самого основания стебля). Осторожно удалите кору и аккуратно обнажите древесину.
2. Плотно оберните место среза влажным живым сфагновым мхом и зафиксируйте его прозрачной пленкой или специальным шаром для воздушных отводок.
3. Поместите растение в теплое светлое место, но не на прямые солнечные лучи. Регулярно проверяйте и смотрите, не пересох ли мох.
4. Через один или два месяца вы сможете увидеть корни, выглядывающие из мха.
5. Как только их станет достаточное количество, срежьте отросток с корнями, аккуратно размотайте пленку и мох и аккуратно пересадите в рыхлый грунт.
6. Поставьте горшочек в теплое светлое место, поливайте по мере просыхания верхнего слоя грунта. Для лучшего укоренения можно на первое время организовать тепличку из прозрачного пакета или контейнера с крышкой.
Болезни фикуса
Самая частая проблема фикусов — загнивание корней, которое возникает при заливе или при переохлаждении. Обнаружить ее можно по массовому пожелтению и сбросу листьев. Если растение молодое, то для лечения необходимо вытащить растение из горшка, отряхнуть корневую от грунта и удалить подгнившие корни до здоровой ткани. Замочите оставшиеся корни в растворе фунгицида на час. Если корней практически не осталось, удалите подгнившие участки и поставьте фикус в емкость с водой и кусочком угля (можно активированного) для наращивания новых корней. После этого посадите фикус в новый рыхлый субстрат, в горшок с дренажными отверстиями или с хорошим слоем дренажа. Размер горшка выбирайте по корневой, в данном случае не нужно брать горшок с запасом. Слегка увлажните грунт и накройте крону фикуса прозрачным пакетом для повышения влажности воздуха. Поместите на хорошо освещенное место, но без прямых солнечных лучей; регулярно проветривайте. После двух недель можно снять пакет.
Если же растение взрослое и крупное, не следует доставать его из горшка и перебирать корни. Достаточно наладить режим полива — увеличить время между поливами или уменьшить объем воды, добавить освещение (возможно добавить досветку фитолампой ежедневно в течение 12—14 часов). В первые три полива добавляйте фунгицид.
Вредители фикуса
Чаще всего на фикусы нападают паутинный клещ, мучнистый червец, щитовка и реже трипсы. Чем более не подходят условия содержания, тем ниже иммунитет растения и тем выше вероятность заражения. Давайте рассмотрим основные типы вредителей и методы борьбы с ними.
Паутинный клещ характеризуется белыми крупинками на обратной стороне листа и поседением листьев. У фикусов каучуконосных лист сворачивается, а у лираты образуются красные точки на поверхности листьев, но не всегда это клещ.
Для лечения нужно использовать препараты (акарициды), которые наносятся распылением на все листья с двух сторон. Важно обработать каждую область, так как препараты действуют, только если попадают непосредственно на клеща. Следует проводить обработки тремя разными препаратами три раза с промежутком в 5—6 дней.
Мучнистый червец, щитовка, трипсы проявляются по-разному, но результатом их нападения будет остановка в росте, деформация новых листьев, а также пожелтение и опадание старых. Чтобы справиться с этой категорией вредителей, нужно сделать три обработки тремя разными инсектицидами с промежутком в 6—7 дней. Препараты бывают как системные (в полив), так и контактные (опрыскивание). Для лучшего результата следует использовать и тот, и другой вариант.
Если при пересадке вы обнаружили шаровидные утолщения на корнях, то, вероятно, это нематода. От нее практически невозможно избавиться, а растение советуют утилизировать. Однако существуют препараты, которые, по заявлению производителей, способны побороть нематоду, так что попытаться все же стоит.
Основные проблемы при выращивании фикуса
При подходящих условиях фикусы довольно неприхотливые растения. Но часто в наших домах эти условия создать нелегко, поэтому часто можно столкнуться с некоторыми проблемами. Ниже рассмотрим их подробнее.
1. Проблема: единичное пожелтение и опадание нижних листьев. Причина: естественное старение либо недостаток света.
Добавить дополнительное освещение.
2. Проблема: коричневые пятна на листьях. Причина: залив и загнивание корней.
Наладить режим полива, увеличить освещенность и провести лечение, как было указано выше.
3. Проблема: остановка в росте. Причина: недостаток питания, насекомые-вредители.
Если обнаружены вредители, то провести лечение. Если насекомые не обнаружены, тогда пересадить растение (если оно заполнило корнями горшок) либо регулярно подкармливать.
4. Проблема: пожелтение листьев, при котором прожилки остаются зелеными. Причина: недостаток питания.
Регулярно вносить подкормки и удобрения.
5. Проблема: уменьшение размера листа, увеличение длины междоузлий. Причина: недостаток света.
Переставить в более освещенное место либо обеспечить досветку фитолампами.
6. Проблема: массовое пожелтение и опадание листьев. Причина: залив и загнивание корней, насекомые-вредители.
Если обнаружены вредители, провести лечение. Если вредители не обнаружены, тогда удалить подгнившие корни, как было указано выше.
7. Проблема: круглые бледные пятна на поверхности листа. Причина: обморожение, холодный сквозняк или перемещение по холоду без утепления.
Поврежденные листья уже не восстановятся, засохнут и опадут. Исключите попадание холодного воздуха на листья и обработайте несколько раз препаратами антистресс.
Памятка по уходу за фикусами в домашних условиях
Благодаря огромному разнообразию видов и сортов, можно подобрать фикус для любых условий и с интересным внешним видом. Далее кратко повторим основные аспекты ухода.
1. Все фикусы светолюбивые растения. Некоторые сорта более теневыносливы, но если вы хотите иметь крепкие здоровые растения, то предоставьте им достаточно света.
2. Фикусы любят влагу, но не любят застой жидкости в корнях. Используйте только хорошо дренированный питательный грунт.
3. Растения плохо относятся к холодным сквознякам.
4. Для формирования кроны и удержания размера проводите регулярную обрезку.
5. Периодически проверяйте растения на наличие вредителей и своевременно проводите тщательную обработку от них.
Автор: Агидель Бадыкшина
Эксперт: Яна Прокудина, профессиональный флорист с 18-летним стажем работы в студии DY.Art, участник Национальной гильдии флористов, Ассоциации озеленения и Евразийского художественного союза