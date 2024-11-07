Чем астры сентябринки отличаются от октябринок?

Самый популярный вид растений — Новобельгийская или Виргинская астра — из-за позднего цветения получил народное название «сентябринка» или, как еще его именуют, «октябринка». Такое наименование было дано не случайно: растение распускается в конце августа и может цвести до конца октября и даже первых заморозков. На юге России астры зацветают ближе к октябрю и чаще называются «октябринками», в средней же полосе — уже в сентябре и именуются «сентябринками».