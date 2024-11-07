Чем астры сентябринки отличаются от октябринок?

Астры — от греческого αστερ, что означает «звезда» — это род цветковых растений семейства Астровые или Сложноцветные, который включает в себя более двухсот различных видов.
Отличить астры от других растений довольно просто: они имеют характерные «соцветия-корзинки» с тонкими листьями и душистой сердцевиной желтого и оранжевого оттенков. Время цветения астр приходится на осень — растение радует своим ароматом и красотой в сентябре, октябре, а иногда и в первой половине ноября.
Астры сентябринки и октябринки — одно и то же или нет?
Самый популярный вид растений — Новобельгийская или Виргинская астра — из-за позднего цветения получил народное название «сентябринка» или, как еще его именуют, «октябринка». Такое наименование было дано не случайно: растение распускается в конце августа и может цвести до конца октября и даже первых заморозков. На юге России астры зацветают ближе к октябрю и чаще называются «октябринками», в средней же полосе — уже в сентябре и именуются «сентябринками».
Впервые на территорию Европы Виргинская астра была завезена в XVII веке из Китая. Постепенно растение проникло в Россию, где и получило несколько народных вариантов названия, среди которых «сентябринка» и «октябринка». Встречается и другое название — Михайлова ромашка или Michaelmas daisy. Так ее именуют в Англии, связывая цветение растения с Михайловым днем (19 сентября).
Астра новобельгийская бывает разных сортов и гибридов: ее цветки могут отличаться размерами, формой и оттенком. Чаще всего встречаются астры светло-фиолетовых и лиловых цветов с ярко-оранжевой или желтой сердцевиной.