Выращивание помидоров в теплице: пошаговая инструкция для садоводов

«Лучшая обработка от вредителей — это профилактика! Чтобы в сезон не страдать от вредителей, теплицу нужно подготовить с осени. После уборки урожая обязательно теплицу моем, после обрабатываем стены и потолок “Фитоспорином” или “Фармайодом”. Гряды перекапываем и проливаем “Фитоспорином”, чтоб обеззаразить от патогенных микробов и подселить полезные бактерии. На зиму теплицу не закрываем, даем земле промерзнуть — это убьет личинки вредителей, оставшиеся в земле. Такие меры подготовки помогут избежать проблем с насекомыми летом. Я приверженец того, что лишний раз не стоит обрабатывать овощи фунгицидами, поэтому обработки проводим только при появлении вредителей. При этом смотрим на сроки созревания томатов. Перед тем как вы будете употреблять помидоры в пищу, обрабатывать, конечно, не стоит, нужно выдержать минимум две недели».