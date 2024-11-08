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На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на высоту 3 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 3 км, сообщает ГУ МЧС России по региону.

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«По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 8 ноября из вулкана Карымского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3 000 метров при высоте самого исполина — 1 469 метров. Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют», — говорится в сообщении.

Как сообщили агентству в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Карымскому вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это значит, что его активность опасна для работы двигателей низко летящих воздушных судов.

Вулкан расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Последнее его извержение началось 20 июня 2024 года — спустя два года молчания.