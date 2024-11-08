На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на высоту 3 км

«По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 8 ноября из вулкана Карымского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3 000 метров при высоте самого исполина — 1 469 метров. Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют», — говорится в сообщении.