На горе Фудзи в Японии наконец-то появилась снежная шапка

Представители метеорологического бюро Кофу рассказали, что фиксировать дату появления первого снежного покрова на вершине начали 130 лет назад — в 1894 году. С тех пор считалось, что позднее всего снежный покров на Фудзи появлялся 26 октября 1955 и 2016 года. Получается, что в этом году установлен новый рекорд по самому позднему появлению снегу на горе Фудзи.