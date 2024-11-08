6 ноября на горе Фудзи в Японии наконец-то появилась снежная шапка. Это произошло на месяц позже, чем ожидалось. Об этом cообщили в Reuters.
Из-за самого жаркого лета в Японии в этом году средняя температура по стране с июня по август повысилась на 1,76 °C. Эксперты назвали летний сезон «самым жарким» за последние 126 лет.
Известно, что необычайно теплая погода привела к тому, что в октябре, вопреки прогнозам синоптиков, отсутствовал снежный покров.
Фудзи — действующий стратовулкан высотой 3776 м на японском острове Хонсю, расположен в 90 км к юго-западу от Токио. Считается слабоактивным, последнее извержение было в 1707—1708 годах.
Представители метеорологического бюро Кофу рассказали, что фиксировать дату появления первого снежного покрова на вершине начали 130 лет назад — в 1894 году. С тех пор считалось, что позднее всего снежный покров на Фудзи появлялся 26 октября 1955 и 2016 года. Получается, что в этом году установлен новый рекорд по самому позднему появлению снегу на горе Фудзи.
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