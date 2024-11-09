Народные приметы на 10 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные 10 ноября вспоминают великомученицу Параскеву, которая жила в III веке и погибла за веру во Христа. В народном календаре дата обозначена как «Параскева Пятница». Святую считали «бабьей заступницей», поэтому женщины к ней обращались, чтобы защитить семью от невзгод. Если день святой мученицы выпадал непосредственно на пятницу, то это был особый праздник.
Приметы погоды на 10 ноября
Сначала рассмотрим народные приметы на 10 ноября в 2024 году о погоде.
- Выпал снег — зима будет холодной.
- Если не все деревья сбросили листья, значит осень будет долгой.
- Иней на деревьях и алый закат сулят мороз. Ночной иней — днем снега не будет.
- Если 10 ноября образовался туман — жди оттепель. Утренний предвещает спокойную погоду.
- Если к этому дню листва не опала до конца, то осень будет затяжная.
- Возле Луны виден круг — грядет буря.
Что можно делать 10 ноября
На Руси этот день посвящали домашним делам. Женщины делали генеральную уборку в доме, во дворе, в загонах, а также готовили ужин для гостей. 10 ноября было принято устраивать шумные застолья, свататься и играть свадьбы. Считалось, что такой брак будет счастливым.
Рано утром люди шли в храм и молились великомученице. Параскеву просили о семейном благополучии и любви. Незамужние девушки молили послать им женихов. Также к ней обращались с мольбами защитить детей и взрослых от болезней, сглаза.
Считается, что 10 ноября можно приступать к новым проектам, разрабатывать идеи и менять место работы, изменения приведут к успеху.
Также день подходит для женских посиделок или девичников. В старину в этот день девушки собирались у печи и вязали шапки и варежки на зиму. Кроме того, хозяйки в этот день мяли лен и показывали друг дружке свои льняные наряды. Это называлось «льняные смотрины».
Родственники в этот день говорили, как они друг друга любят и ценят. Хорошим знаком считалось найти 10 ноября потерянную вещь. Предки говорили, что это к добру. Кстати, найти в доме потерянный предмет поможет ряд советов. Например, можно повторить действия, которые были совершены перед пропажей, или проверить самые захламленные места.
Холостые мужчины проявляли в этот день умеренность в еде, чтобы найти хорошую жену.
Что запрещено делать 10 ноября
В этот день запрещалось ругаться и ссориться. Опасались, что негатив заберет жизненные силы и приведет к болезням. В целом нельзя было создавать плохую атмосферу в доме. Говорилось, что она может сохраниться на весь год. Женщинам запрещалось в этот день стирать вещи мужа. Говорилось, что он после этого может изменить.
Также женщинам нельзя было заниматься на Параскеву рукоделием. Боялись, что иначе святая осерчает и испортит всю работу. Во время уборки советовали не открывать окна, чтобы не было ссоры в семье.
Если праздник приходился на пятницу, то запрещалось купать детей. Согласно примете, ребенок может после этого заболеть. Взрослые тоже старались отказаться от похода в баню, мытья головы. Говорилось, что после водных процедур можно потерять память, ослабеть и заболеть, а незамужние останутся в девках еще на год. К слову, при посещении бани нужно соблюдать ряд правил. Так, оптимальная температура в парной составляет 60−90 градусов. Для новичков рекомендуют начинать сеансы с 5−10 минут.
Не принято было 10 ноября садиться за стол в позднее время — иначе придется маяться животом или мучаться бессонницей. День считают неподходящим для покупки квартиры или автомобиля. По поверью, приобретение не принесет удовольствие, а только приведет к финансовым проблемам.