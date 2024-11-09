Народные приметы на 10 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день запрещалось ругаться и ссориться. Опасались, что негатив заберет жизненные силы и приведет к болезням. В целом нельзя было создавать плохую атмосферу в доме. Говорилось, что она может сохраниться на весь год. Женщинам запрещалось в этот день стирать вещи мужа. Говорилось, что он после этого может изменить.